Stasera in tv 1 febbraio 2020. Canale 5 ripropone C’è posta per te. Il people show si ferma la prossima settimana in concomitanza con l’ultima serata di Sanremo 2020. Il resto della programmazione è basata quasi esclusivamente su film. Ecco quanto accade questa sera nei dettagli.

Stasera in tv 1 febbraio 2020 – i programmi in onda

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. I primi due appuntamenti del 2020 con lo show di Maria De Filippi hanno dominato gli ascolti con oltre 5.900.000 spettatori di media e il 30% di share con punte superiori ai 7 milioni. Sono piaciute molto le storie con le superstar internazionali Johnny Depp e Can Yaman. Oggi la quarta puntata.

Su Rai 5, alle 21.15, Cirque du Soleil: Quidam. Lo spettacolo è incentrato sulla storia della giovane Zoé, annoiata e ignorata dai genitori. Per riempire il vuoto della sua vita, la ragazza si rifugia in un mondo immaginario, quello di Quidam, dove alcuni personaggi la invitano a liberare la sua anima.

Su Real Time, alle 21.10, il docu-reality Vite al limite. Nikki ha sempre mangiato con gusto e il suo peso è salito inesorabile fino a quasi 300 chili, condannandola a una situazione di immobilità. Questa situazione mette a rischio la sua vita e la sua carriera come costumista.

Stasera in tv 1 febbraio 2020 – film Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il film drammatico del 2017, di Stephen Chbosky, Wonder, con Julia Roberts. Auggie (Jakob Tremblay) è un bambino di 10 anni affetto da una grave malformazione cranica; per questo non è mai andato a scuola. Adesso però la madre Isabel (Julia Roberts) decide che è giunto il momento di farlo studiare con i suoi coetanei. All’inizio le cose non vanno molto bene.

Su Raitre, alle 21.30, il film drammatico del 2018, di Alice Rohrwacher, Lazzaro felice, con Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher. Nelle campagne del Lazio vive Lazzaro (Adriano Tardiolo), un giovane contadino in pace con il mondo che ha fatto della bontà d’animo e della generosità la sua filosofia di vita. L’amicizia con Tancredi, figlio della marchesa Alfonsina De Luna, cambierà per sempre la sua vita e quella dei suoi cari.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’azione del 2010, di Robert Rodriguez, Ethan Maniquis, Machete, con Danny Trejo. Il sicario Machete, un ex agente federale messicano, viene trascinato in una trappola e tradito dal gruppo malavitoso che lo aveva assoldato per assassinare un senatore.

Gli altri film in onda su Italia 1, La7, Paramount, Cine 34

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2015, di Kyle Balda, Pierre Coffin, Minions. Da sempre al servizio del più malvagio dei padroni, i Minions si trovano senza un leader. Il giovane Kevin decide allora di recarsi con il ribelle Stuart e l’amabile Bob a Orlando, dove si tiene il meeting mondiale dei cattivi. Lì incontrano l’affascinante e perfida Scarlett Sterminator alla ricerca di nuovi sottoposti.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 2006, di Oliver Stone, World Trade Center, con Nicolas Cage, Michael Pena. New York, 11 settembre del 2001. Sepolti sotto le macerie delle Torri Gemelle, gli agenti della polizia portuale John McLoughlin e Will Jimeno lottano per sopravvivere.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film d’animazione del 1973, di Wolfgang Reitherman, Robin Hood. Un gallo cantastorie racconta le gesta di Robin Hood, un audace volpacchiotto che, aiutato dall’orso Little John, ruba ai ricchi per dare ai poveri. Il suo acerrimo nemico è il principe Giovanni.

Su Cine34, alle 21.10, il film western del 1964, di Duccio Tessari, Una pistola per Ringo, con Giuliano Gemma. La banda di Sancho assalta una banca e prende degli ostaggi in un ranch. Il pistolero Ringo, d’accordo con lo sceriffo, si finge loro complice per entrare nella fattoria.

Stasera in tv – i film in onda su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2013, di Steven Knight, Redemption – Identità nascoste, con Jason Statham. Joey fugge da un ospedale militare e, per evitare la corte marziale, si nasconde tra i senzatetto di Londra. Un giorno prende al volo l’occasione di assumere una nuova identità.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film giallo del 2015, di Bill Condon, Mr. Holmes – Il mistero del caso irrisolto, con Ian McKellen. Ormai anziano, Sherlock Holmes, vive in campagna e ha perso un po’ la memoria. Ma c’è un dettaglio della sua ultima indagine che deve ricordare.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 1997, di Ridley Scott, Soldato Jane, con Demi Moore, Viggo Mortensen. Jane O’Neill è la prima donna ammessa al corso per diventare incursore della Marina. Ma l’addestramento è durissimo e un ufficiale le rende la vita impossibile.