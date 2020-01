Venerdì sera, in diretta dalle 21:25 su Rai 1, Milly Carlucci ha condotto la finale de Il cantante mascherato 31 gennaio. Si è chiuso così il nuovo show che per quattro settimane ha incuriosito i telespettatori nel tentativo di scoprire l’identità dei cantanti celati dietro le maschere in gara.

Il cantante mascherato diretta 31 gennaio – Vince il Coniglio Teo Mammucari

Teo Mammucari, celato dietro la maschera del Coniglio, vince la prima edizione italiana de Il cantante mascherato. Ha giocato bene con gli indizi, ha cantato bene e fatto apprezzare il personaggio del Coniglio, ha colpito in più occasioni il pubblico, anche emotivamente, eppure non sembrava destinato alla vittoria.

Anche perché, è arrivato alla finalissima con un mostro sacro come Al Bano, il quale aveva monopolizzato l’attenzione e la curiosità con la maschera del Leone. Da due settimane, tutte le discussioni relative allo show ruotavano su di lui.

Eppure, il televoto ha premiato Teo Mammucari, apparso probabilmente più sfaccettato ed empaticamente coinvolgente. La giuria concordava sul nome di Mammucari quando si è trattato di ipotizzare lidentità del Coniglio, ma con cautela. Sull’identità del Leone, invece, c’erano ormai pochi dubbi, anche se in alcuni casi il nome di Al Bano è sembrato vacillare.

Di seguito, potrete ripercorrere, passo dopo passo, il racconto in diretta della finale del 31 gennaio.



La finale svela tutte le maschere

All’inizio della diretta del 31 gennaio scopriremo chi sarà eliminato tra il mastino napoletano e il mostro. Le due maschere si sono sfidate in chiusura di semifinale, quando Milly Carlucci ha deciso di congelare il risultato del televoto fino alla finale.

Il vincitore raggiungerà il leone, l’angelo e il coniglio per completare il gruppo dei quattro che si giocheranno la vittoria. L’altro, siederà insieme ad Emanuela Aureli, Orietta Berti ed Arisa, eliminate nelle puntate precedenti.

La cuoristà più grande riguarda chi si nasconde dietro la maschera del leone, attorno alla quale si sono concentrate le maggiori attenzioni del pubblico. Si era parlato di Al Bano, Max Giusti o Adriano Pappalardo, ma nella puntata di sette giorni fa i diretti interessati hanno negato con un siparietto a favore di spettacolo. Attenzione anche all’identità dell’intrigante angelo e del misterioso coniglio.

Le sfide tra i cantanti de Il cantante mascherato avverrano di nuovo a coppie. A giudicarli, il voto del pubblico tramite televoto e social network a cui si aggiunge il parere della giuria composta da Patty Pravo, Ilenia pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti.

Ultime ore, dunque, per spulciare tra gli indizi legati alle maschere e indovinare le identità nascoste. La curiosità si è dimostrata il cuore del programma, l’ingrediente che ha garantito buoni ascolti per tutta la prima edizione.

La finale de Il cantante mascherato – La sfida tra il mastino napoletano e il mostro – Il mastino in finale eliminato il mostro che è Fausto Leali

In apertura, la scena è tutta per la sfida tra il mastino napoletano e il mostro. Milly Carlucci li introduce in vista del verdetto con la carica degna della finale.

Mostra anche il trofeo destinato al vincitore de Il cantante mascherato: una maschera d’oro.

Inoltre, la conduttrice presenta Arisa, Orietta Berti ed Emanuela Aureli, che dal backstage aspettano il momento per la loro passerella.



Pronta per l’ultima indagine anche la giuria. Flavio Insinna indossa una maschera da lupo, per scimmiottare quelle in gara. Ad Ilenia Pastorelli, invece, la corona d’oro destinata al giurato più brvao della puntata precedente: è stata la prima a fare il nome di Emanuela Aureli per il pavone.

Il Mastino: “Per carità, lui sarà un mostro di bravura, ma io sono il mastino e l’osso non lo mollo”. Il Mostro: “Per conquistare la finale dovrò mostrare i denti: ne ho solo due, ma basteranno”.

Poi, riprendono i microfoni per cantare l’ultima volta. Il mastino canta “‘A pizza” di Aurelio Fierro. Il mostro sceglie la carica di “Rag doll” degli Aerosmith.

Il verdetto: con il 54% dei voti vince il mastino e guadagna la finale. Eliminato il mostro, che pure era stato tra i più divertenti per il pubblico.

Ricominciano le ipotesi sull’identità del mostro. Per Ilenia Pastorelli, Patty Pravo e Flavio Insinna è Fausto Leali. Per Francesco Facchinetti è Drupi,per Guillermo Mariotto si tratta di Paolo Belli.

Al grido di “Giù la maschera”, il mostro si svela: è Fausto Leali.

Il cantante mascherato diretta 31 gennaio – La finale entra nel vivo con la sfida tra Angelo e Coniglio – Eliminato l’Angelo è Valerio Scanu

La finale de Il cantante mascherato entra nel vivo con le sfide tra Angelo, Mastino, Leone e Coniglio.

Prima, Arisa, Orietta Berti ed Emanuela Aureli salutano il pubblico in trio con “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno.

Lasciano il palco all’Angelo e al Coniglio, i primi due a sfidarsi.

L’angelo si presenta: “È il momento di spiegare le ali. Chiunque è in grado di vedere come ti mostri, in pochi sono in grado di capire come sei. Ho provato una strana sensazione, poi ho cantato e mi sentivo finalmente libero. Non mi sono mai piaciuti i pregiudizi e le etichette, la maschera mi ha protetto. A volte, le maschere raccontano più di quel che nascondono”.

Canta “Il cielo” di Renato Zero.

La giuria si esprime sull’identità. Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Guilelrmo Mariotto e Francesco Facchinetti confermano il nome di Valerio Scanu. Flavio Insinna vira su Marco Carta.

Il Coniglio: “Non posso arrendermi, rischierei di farlo un’ora prima del miracolo. Il desiderio che avevo sin da bambino era di indossare una maschera. Ho affrontato questa avventura come un sub che scende nelle profondità marine e scopre un mondo nuovo. Sono sceso nella mia interiorità e non ho più paura di togliermi la maschera. Ho un viaggio che mi aspetta: cercare di essere quello che sono senza maschera. L’unica paura è che non abbiate capito il mio messaggio d’amore”.

Canta “Anna e Marco” di Lucio Dalla.

Per Patty Pravo, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Ilenia Pastorelli è Teo Mammucari, per Francesco Facchinetti è Luca Barbarossa. Pastorelli salva il coniglio, Pravo l’angelo, Insinna il coniglio, Facchinetti l’angelo e Mariotto il coniglio. I social network confermano: il coniglio va in finale.

Eliminato l’Angelo, dunque, che dopo la suspense si svela: è Valerio Scanu.

La sfida in finale tra il Leone e il Mastino napoletano – Eliminato il Mastino è Alessandro Greco

La seconda sfida della finale de Il cantante mascherato è quella tra il Leone e il Mastino napoletano. La più attesa, forse, per via della sorprendente curiosità alimentata dal Leone.

Proprio il Leone è il primo a presentarsi: “Continuerò a lottare per tutto ciò in cui credo. Oggi ripenso a tutti quelli che mi dicevano ‘Non ce la farei mai’. Ho fatto mille lavori, compreso il cameriere, senza mai perdere di vista l’obiettivo”.

Canta “Margherita” di Riccardo Cocciante.

Dalle parti della giuria, Francesco Facchinetti, Patty Pravo e Guillermo Mariotto confermano l’idea di Al Bano. Facchinetti fa ascoltare in diretta anche un messaggio audio della figlia, che gli consiglia il nome del cantante di Cellino San Marco.

Flavio Insinna: “Un Max Giusti che si è molto preparato”. Ilenia Pastorelli prima scherza, dicendo che dentro il Leone c’è il Coniglio, poi azzarda Adriano Pappalardo.

Il Mastino napoletano, stavolta, mette un po’ da parte l’esuberanza e canta “Reginella” di Roberto Murolo.

Francesco Facchinetti lo incalza: “Ti ho scoperto perché negli USA e il vincitore è stato un rapper. E sono andato a cercare un rapper napoletano, alto, che aveva gli occhiali, che ha fatto il pizzaiolo ed ha uno studio in Toscana. Sei Clementino“. L’ipotesi convince Patty Pravo, ma non Flavio Insinna, secondo il quale una decina di indizi porrtano ad Alessandro Greco. Lo seguono sia Ilenia Pastorelli che Guillermo Mariotto.

La scelta su chi far proseguire nella finale: Patty Pravo ed Ilenia Pastorelli votano convinte per il Leone. Anche Flavio Insinna vota il Leone, per tributare il prima possibile Alessandro Greco (secondo lui è il Mastino). Lo stesso fanno Mariotto e Facchinetti, per cui il Leone è il vincitore. Il voto del pubblico conferma.



Una volta eliminato, per il Mastino è il momento di togliere la maschera: è Alessandro Greco.

Il cantante mascherato diretta 31 gennaio – La finalissima tra il Coniglio e il Leone

Inizia la finalissima tra il Coniglio e il Leone, una sfida che sarà votata solo dal televoto.

Il coniglio è il primo a presentarsi: “Il fatto che io giochi alla console per voi è un indizio, per me è un modo per rilassarmi. Non sono un coniglio che scappa, sono pronto a lottare”. Poi, canta “Bella senz’anima” di Riccardo Cocciante.

La sua esibizione convince e perfino emoziona i giudici. L’ultimo indizio fisico che lascia è un grosso libro aperto.



Il Leone: “Hemingway diceva che ogni uomo coraggioso si fa spaventare tre volte da un leone. La prima volta che vede le sue orme, la prima volta che lo sente ruggire e la prima volta che se lo trova davanti”.

Canta il “Nessun dorma” di Giacomo Puccini e sembra talmente palese che si tratti di Al Bano, da far sorgere, paradossalmente, qualche dubbio. La somiglianza, tuttavia, è lampante e gli acuti finali non lasciano spazio ad equivoci. Il suo ultimo indizio fisico è una copia de “Il milione” di Marco Polo.

Il coniglio vince Il cantante mascherato – Il Leone è Al Bano

Del tutto a sorpresa, il Coniglio vince Il cantante mascherato con il 54% dei voti da casa. Si è dimostrato bravo a cantare, intrigante ed emotivamente coinvolgente, però non sembrava poter vincere contro la popolarità del Leone.



Ma la diretta del 31 gennaio non è finita qui, perché c’è da scoprire chi si nasconde dietro le due maschere.



Il primo a calarla è il Leone: si tratta proprio di Al Bano. Se nelle puntate precedenti a indizi chiari se ne erano alternati altri fuorvianti, dopo l’ultima esibizione non c’erano più dubbi si trattassse di lui.

Il Coniglio, da vincitore, prima di togliere la maschera canta di nuovo “Bella senz’anima” e raccoglie l’applauso del pubblico.

Il Coniglio è Teo Mammucari. Ringrazia Milly Carlucci e si spende in complimenti, dicendo di essere stato onorato di aver lavorato “con una grande signora della tv”, dopo aver collaborato con Raffaella Carrà e Maria De Filippi.

Aggiunge anche di vergognarsi di aver vinto contro grandi artisti come Al Bano, Arisa e Orietta Berti. Infine, confessa di aver conosciuto dieci anni fa Ilenia Pastorelli – si era vociferato di un flirt tra i due – e di “averci provato come un deficiente dieci anni fa”.

Il cantante mascherato finisce qui.