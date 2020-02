Stasera in tv 2 febbraio 2020. Inizia la serie Come una madre con protagonista Vanessa Incontrada. Rai 2 propone Che tempo che fa, La7 Non è L’Arena. E Canale 5 si affida ancora una volta a Barbara D’Urso. Ecco nei dettagli quanto accade nei palinsesti televisivi.

Stasera in tv 2 febbraio 2020 – programmi in onda sulle reti Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la prima puntata della fiction Come una madre. Angela (Vanessa Incontrada) ha da poco perso il figlio Matteo di 9 anni in un incidente stradale. La donna si rifugia nella sua casa di famiglia in un paesino su un’isola dell’arcipelago toscano: qui Elena, una vicina, la convince ad ospitare per una notte i suoi bambini, Bruno e Valentina.

Su Raidue, alle 21.05, il talk show Che tempo che fa. Grandi artisti e personaggi della società civile: anche stasera Fabio Fazio mescola intrattenimento e attualità. Una formula che piace: la puntata del 19 gennaio, quando tra gli ospiti c’erano Uma Thurman e i genitori di Giulio Regeni, il ricercatore ucciso al Cairo nel 2016, è stata vista da 2.288.000 persone.

Su Raitre, alle 21.20, Amore criminale. Veronica Pivetti racconta la storia di Luciana, venticinquenne milanese, uccisa il 10 aprile del 2016 dall’ex fidanzato, un uomo violento e con problemi di alcolismo. I due si erano frequentati, tra alti e bassi, per un anno e mezzo. L’uomo è stato condannato in via definitiva per omicidio volontario.

Su Rai 5, alle 21.15, Prossima fermata Oriente. Il giornalista Michael Portillo va alla scoperta della regione della Transcaucasia, viaggiando in treno da Batumi (Georgia) fino alle maestose montagne del Caucaso. Riparte poi alla volta dell’Azerbaigian.

Stasera in tv 2 febbraio 2020 – i programmi Mediaset, La7, Tv8, NOVE

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la D’Urso. Forte di un sostegno sempre più forte da parte del pubblico, Barbara d’Urso conduce una nuova puntata del suo fortunato talk show serale, che anche oggi propone interviste e confronti che hanno come protagonisti i personaggi più chiacchierati del momento e un ben assortito gruppo di opinionisti.

Su Italia 1, alle 21.25, la comedy show Enjoy – Ridere fa bene. Prende il via il nuovo show condotto da Diana Del Bufalo con la partecipazione di Diego Abatantuono. In studio due squadre di comici si sfidano in una serie di prove: recitazione, ballo e canto. Un team è capitanato da Gigi e Ross, l’altro dai PanPers. L’obiettivo è finanziare progetti di solidarietà.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Ottimi ascolti per il talk di Massimo Giletti che nella puntata del 19 gennaio ha interessato 1.355.000 telespettatori con il 6.7% di share. In studio c’era il cantante neomelodico Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Quarto appuntamento con la seconda edizione del programma. Come consueto, Bruno Barbieri valuta le capacità di problem solving e la customer care dei 4 albergatori in gara, mettendoli di fronte a imprevisti di ogni genere.

Su Nove, alle 21.25, il reality Camionisti in trattoria. Prende il via la 4° stagione del programma. Al timone debutta Misha Sukyas, chef di mamma italiana e papà armeno, che ha lavorato soprattutto a Londra, Australia e Olanda. Otto le puntate previste che toccheranno varie regioni italiane.

I film in onda sui canali del digitale terrestre

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2005, di J. McTeigue, V per vendetta, con Natalie Portman, Hugo Weaving. In un’Inghilterra scampata alla guerra nucleare e oppressa da una feroce dittatura, una giovane si allea con un eroe mascherato che lotta per la libertà e la giustizia.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1971, di Stanley Kubrick, Arancia meccanica, con Malcolm McDowell. Alex, un giovane sadico a capo di una banda criminale dedita ad aggressioni, stupri e furti, viene arrestato e sottoposto al “trattamento Ludovico”, una sorta di lavaggio del cervello.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film di fantascienza del 1998, di Michael Bay, Armageddon – Giudizio finale, con Bruce Willis. Un asteroide minaccia la Terra. Dopo varie ricerche, la Nasa affida la missione di salvataggio a Harry, un esperto di perforazioni petrolifere e alla sua squadra.

Stasera in tv i film sui canali Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2011, di Jake Kasdan, Bad teacher – Una cattiva maestra, con Cameron Diaz. Elizabeth non è certo un’insegnante modello e non vede l’ora di sposarsi per smettere di lavorare. Così, quando viene lasciata, inizia a corteggiare un giovane supplente.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di N. Labaki, Cafarnao, con Zain Al Rafeea, Yordanos Shiferaw. Beirut. La storia del dodicenne Zain: in stato di detenzione per un grave reato commesso, il ragazzino decide di fare causa ai propri genitori, colpevoli di averlo messo al mondo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2012, di Dan Bradley, Red dawn – Alba rossa, con Chris Hemsworth. Una cittadina americana viene invasa da alcuni paracadutisti stranieri. Un gruppo di giovani decide di dar battaglia agli invasori sotto la bandiera della loro squadra di football.