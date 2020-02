Sabato 1 febbraio, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda C’è posta per te. Con la conduzione di Maria De Filippi.

I protagonisti delle storie spesso si avvalgono dell’aiuto di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo per regalare una sorpresa ai loro cari. Gli ospiti di questa puntata sono Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena.

La prima storia si tratta di un regalo. Luciana e suo marito vogliono fare una sorpresa alla figlia maggiore Arianna.

Da quando il secondogenito Lorenzo è venuto a mancare, la madre si è chiusa nel suo dolore, tralasciando i sentimenti dell’altra figlia. Ha scelto come personaggio Ciro Immobile perchè era il calciatore preferito del figlio.