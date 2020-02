Massimo Giletti torna questa sera con la nuova puntata di Non è L’Arena del 2 febbraio. L’appuntamento è su La7 alle 20:30.

Il talk di approfondimento non può occuparsi, in questa puntata che precede l’inizio del Festival di Sanremo 2020, della kermesse canora. Alla gara e a tutte le novità e alle polemiche ancora in corso, sarà dedicato un ampio spazio.

Non è L’Arena 2 febbraio – Da Elena Boschi all’emergenza coronavirus

Nella puntata odierna di Non è L’Arena, Massimo Giletti ospita, questa sera Maria Elena Boschi con la quale c’è un lungo faccia a faccia. Capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati dal 24 settembre 2019, la Boschi è stata già ministro nel governo Renzi e Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel Governo Gentiloni. Con lei il giornalista e padrone di casa parla delle recenti elezioni regionali che si sono tenute domenica scorsa 26 gennaio in Emilia Romagna e in Calabria.

Al centro di tutto però c’è uno spazio molto lungo dedicato all’emergenza del coronavirus in Italia e nel mondo. In un post pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook di Non è L’Arena, Giletti ha fatto alcune anticipazioni su quanto accade in questo segmento.

Oltre ad approfondire la situazione attuale e le ultime notizie in Italia, Giletti punta l’attenzione puntata sull’emergenza dichiarata per sei mesi. Previsti anche collegamenti con le principali città della Cina. Si cercherà di approfondire la verità sui reali rischi che corre l’Italia e come stiano vivendo Pechino e le altre zone interessate, questo dramma planetario.

Non è L’Arena – elezioni regionali e Festival di Sanremo

E poi si parlerà delle elezioni regionali anche con altri ospiti sia politici che di altri settori che intervengono alla puntata. Insomma da oggi Non è L’Arena riprende la propria durata, dopo la puntata più corta andata in onda la settimana scorsa. Giletti, infatti, aveva dovuto cedere la linea alla #maratonamentana.

Il conduttore dedica, poi, una parte del talk all’imminente festival di Sanremo. Con ospiti del settore, si discute di quanto potrà accadere sul palcoscenico del teatro Ariston.