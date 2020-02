Stasera in tv 5 febbraio 2020. Seconda serata del Festival di Sanremo 2020 su Rai 1. Tutto il resto della programmazione è stata sostituita da film e repliche. Resiste solo Chi l’ha Visto? su Rai3. Ecco nei dettagli quali sono gli appuntamenti odierni sul piccolo schermo.

Stasera in tv 5 febbraio 2020 – programmi in onda sulle reti Rai

Su Rai 1 va in onda la seconda serata di Sanremo 2020. Siamo al secondo appuntamento con l’edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus.

Questa sera il conduttore è affiancato da Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Sabrina Salerno. Oggi si esibiscono gli altri 12 cantanti dei 24 in gara nella sezione campioni. Dopo l’esibizione viene stilata una classifica provvisoria stabilita dal voto della giuria demoscopica per queste dodici canzoni. Successivamente viene fornita una classifica di tutte e 24 le canzoni comprese quelle che sono state interpretate ieri.

L’edizione 2020 prevede che non ci siano eliminazioni. Anche questa sera ospiti fissi sono Rosario Fiorello e Tiziano Ferro. Subito dopo su Raiplay il secondo appuntamento con L’altro festival condotto da Nicola Savino e Miss Keta.

Su Rai2 alle 21:20 è previsto il film in prima visione Alien covenant. Si tratta di una pellicola di fantascienza di Ridley Scott del 2017 che la rete propone in prima visione. Tra gli interpreti Michael Fassbender.

Nel 2104 l’astronave Covenant è in viaggio verso il pianeta Origae-6 con al bordo oltre 2000 persone che si trovano in stato di ibernazione. Il film è il seguito di Prometheus uscito nelle sale cinematografiche nel 2012.

Rai 3 propone una nuova puntata di Chi l’ha visto. Federica Sciarelli in prima serata alle 21:20 affronta il Festival di Sanremo e si occupa come al solito di scomparsi e di persone che hanno fatto perdere le loro tracce nelle ultime ore. E’ infatti sempre aperto un centralino al numero 06 8262 a cui il pubblico può chiamare in qualsiasi momento.

Su Rai Premium va in onda il film drammatico Maximilian il gioco del potere e dell’amore una produzione tedesca del 2017. Subito dopo la replica di La vita promessa con Luisa Ranieri.

Stasera in tv – programmi in onda sulle reti Mediaset

Su Canale 5 il film commedia Matrimonio al Sud con Beppe Barra e Massimo Boldi. Si tratta di una pellicola che ha come protagonista Lorenzo Colombo un imprenditore lombardo che si oppone alla scelta di suo figlio Romeo, di sposare Giulietta la figlia di un pizzaiolo napoletano. Come se non bastasse la cerimonia dovrebbe essere celebrata proprio in un piccolo paesino della Campania.

Retequattro propone in prime time il film Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg. L’interprete principale è Tom Hanks film vincitore di 5 premi Oscar. Questa settimana prende il posto del programma CR4 la Repubblica delle donne. Rete4 non vuole contrapporre Chiambretti alla seconda serata del Festival di Sanremo.

Su Italia 1 va in onda il film horror Auguri per la tua morte. La pellicola è in prima visione e ha come protagonista La giovane Teresa che rivive il giorno del tuo omicidio scoprendo ogni volta dettagli inaspettati e terrificanti il ciclo temporale arriva alla conclusione solo quando la protagonista scopre l’identità del suo assassino.

Stasera in tv 5 febbraio 2020 – Paramount, Real Time, Cine34, Tv8

Su Paramount Network canale 27 del digitale terrestre, la prima serata è occupata dal film Ritorno a Cold Mountain.

Subito dopo è ancora la volta di un altro film House con Marilyn Streep e Nicole Kidman.

Real Time propone 5 gemelle sotto un tetto e successivamente una serie di puntate di Doctor Pimple Popper la dottoressa schiacciabrufoli.

Cine34 il nuovo canale Mediaset dedicato alla cinematografia propone in prima serata il film dal titolo 5 bambole per la luna d’agosto con Edwige Fenech.

A seguire un’altra pellicola dal titolo Labirinto dei sensi con Monica Seller.

Tv8 propone una puntata best of del talent Italia’s Got talent