Stasera in tv 8 febbraio 2020. Ultima serata del Festival di Sanremo 2020. Ancora una volta il resto della programmazione è solo film e repliche. Ecco nei dettagli i palinsesti di prima serata.

Stasera in tv 8 febbraio 2020 – programmi in onda

Su Raiuno, alle 20.45, 70° Festival di Sanremo. Serata finale. All’Ariston va in scena l’atto finale del primo Festival condotto e firmato come direttore artistico da Amadeus. Riascolteremo le 24 canzoni dei Campioni: le prime tre in classifica – i voti di oggi si sommano a quelli dei giorni scorsi – accederanno al rush finale, previsto a tarda sera.

Su Rai 5, alle 21.15, serata teatrale con Prestigi. Un omaggio alla comicità di Raul Cremona attraverso i suoi personaggi più divertenti e surreali. Si comincia con lo spettacolo “Prestigi”, in cui il comico e illusionista milanese racconta il suo primo incontro con la magia e il palcoscenico.

Su Real Time, alle 21.10, il docu-reality Vite al limite. Mila pesa 300 chili e dipende completamente da suo marito. Ora è spaventata che ogni giorno possa essere l’ultimo, ma questo riuscirà a farla smettere di mangiare in maniera poco salutare anche se avrà un bypass gastrico?

Stasera in tv 8 febbraio 2020 – i film in onda Rai e Mediaset

Su Raitre, alle 20.30, il film storico del 1995, di Mel Gibson, Braveheart, con Mel Gibson, Sophie Marceau. Scozia, XIII secolo: William Wallace (Mel Gibson) cresce con il cuore carico di odio nei confronti degli inglesi che gli hanno sterminato la famiglia. Una volta adulto, diventa un eroico condottiero, pronto a trascinare il suo popolo verso la guerra contro l’esercito di re Edoardo (Patrick McGoohan).

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 1992, di Martin Brest, Scent of a woman – Profumo di donna, con Al Pacino, Chris O’Donnell. Boston. Per raggranellare qualche soldo, lo studente Charlie Simms (Chris O’Donnell) accompagna a New York per un weekend il burbero Frank Slade (Al Pacino) un ex colonnello non vedente. Tornato al college, deve rispondere di uno scherzo di uno scherzo per cui rischia l’espulsione. Lo aiuterà Slade.

Su Italia 1, alle 21.45, il film fantastico del 2014, di Felix Fuchssteiner, Katharina Schode, Ruby Red II – Il segreto di Zaffiro. Continuano le avventure di Gwendolyn (Maria Ehrich), la ragazza che nel primo episodio della saga aveva scoperto di poter viaggiare nel tempo. Stavolta la ritroviamo ai primi del Novecento, coinvolta in un’avventura dai contorni misteriosi sempre in compagnia dell’affascinante Gideon (Jannis Niewohner).

Stasera in tv – film La7, Nove, 20 Mediaset, Paramount, La5

Su La7, alle 21.15, il film di spionaggio del 1968, di Brian G. Hutton, Dove osano le aquile, con Clint Eastwood, Richard Burton. Seconda guerra mondiale. Un manipolo di agenti del controspionaggio inglese deve liberare un generale americano, prigioniero dei tedeschi in un castello della Baviera.

Su Nove, alle 21.25, il film commedia del 1974, di Mel Brooks, Frankenstein Junior, con Marty Feldman, Gene Wilder. Il nipote del barone Frankenstein riapre il laboratorio del nonno per ritentare il suo famoso esperimento. Il mostro torna in circolazione, ma stavolta è un bonaccione.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2002, di David Dobkin, 2 cavalieri a Londra, con Jackie Chan, Owen Wilson. Far West, seconda metà dell’800. Chon parte per Londra assieme all’amico Roy per vendicare la morte del padre. Scopriranno una cospirazione internazionale.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film d’animazione del 1963, di Wolfgang Reitherman, La spada nella roccia. Lo sguattero Artù, detto Semola, è destinato a estrarre la spada magica dall’incudine e diventare re d’Inghilterra. Lo prepara ad affrontare la vita il saggio Mago Merlino.

Su La5, alle 21.10, il film drammatico del 2003, di Gabriele Muccino, Ricordati di me, con Fabrizio Bentivoglio, Laura Morante. La monotona routine di Carlo e Giulia, depressi e insoddisfatti, viene sconvolta dall’incontro fra l’uomo e la sua splendida ex Alessia, che riaccende in lui la voglia di vivere.

I film sui canali Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Steven Caple Jr, Creed II, con Michael B. Jordan, Sylvester Stallone. La carriera di Adonis Creed è all’apice, grazie all’allenatore Rocky Balboa. Ma ora deve scontrarsi con un altro campione del pugilato: Viktor, figlio del leggendario Ivan Drago.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2014, di R. Minkoff, Mr. Peabody e Sherman. Mister Peabody, un cane straordinariamente intelligente, ha adottato il piccolo Sherman ed è riuscito anche ad inventare una macchina del tempo. Ma un giorno il ragazzo disubbidisce.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Denis Villeneuve, Sicario, con Emily Blunt, Benicio del Toro. L’agente dell’Fbi Kate Macer prende parte a una Task force diretta da Matt Graver per catturare un narcotrafficante messicano. Le sue certezze verranno messe a dura prova.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2014, di Jack Heller, Caccia al mostro, con Kevin Durand, Lukas Haas. A Maiden Woods, lo sceriffo Shields e il suo vice Saunders indagano sulla scomparsa di alcuni taglialegna. Intanto si verificano altri eventi sempre più violenti e inspiegabili.