Melaverde torna in onda su Canale 5 con la puntata di domenica 9 febbraio. Al timone i due conduttori on the road Ellen Hidding e Vincenzo Venuto che attraversano, ogni settimana il nostro Paese alla ricerca delle eccellenze agricole e gastronomiche. Questa domenica Hidding e Venuto si trovano ambedue a Livigno. Il tema della puntata è Feel The Alps.

Melaverde puntata 9 febbraio – Hidding e Venuto a Livigno

Melaverde in questa puntata sarà nell’innevata Livigno con entrambi i conduttori. Si preannuncia un appuntamento ricco di natura, neve, ghiaccio, sport. Con tante curiosità sui luoghi visitati. E non mancano gli approfondimenti sui prodotti del territorio e i piatti tipici.

Livigno è una località sciistica nelle Alpi italiane, al confine con la Svizzera. È conosciuta per gli snowpark. In città, nel museo, sono esposti attrezzi agricoli e altri oggetti che raccontano il passato della zona. La Latteria di Livigno è un caseificio funzionante che propone anche un museo e un diorama della fauna locale. Da Livigno è possibile visitare il Parco Nazionale dello Stelvio, che ospita ermellini, aquile e stambecchi.

Melaverde puntata 9 febbraio – Hidding e il ristorante di ghiaccio

La puntata di Melaverde inizia con Ellen Hidding che si reca all’interno di un ristorante di ghiaccio dove si possono assaporare gustosi piatti tipici. Conosceremo la scultrice che ha ideato e realizzato l’imponente opera.

Ellen Hidding salirà poi in cima alle montagne a bordo di un gatto delle nevi in grado di portare street food di qualità direttamente sulle piste.

Infine incontra grandi campioni per parlare delle spettacolari specialità olimpiche legate allo sci e allo snowboard che si svolgeranno proprio a Livigno nel 2026.

Melaverde – Venuto e la fattoria didattica

Vincenzo Venuto farà vivere la montagna innevata dove dominano la natura e il silenzio. Insieme a lui conosceremo la fauna alpina e assaporeremo l’emozione dell’alba in alta quota.

Vincenzo ci fa conoscere gli animali di una fattoria didattica molto particolare che non ospita solo cavalli, conigli e capre ma anche lama e alpaca. Infine racconterà un’idea geniale grazie alla quale si possono portare formaggi, salumi e tutti i prodotti tipici di queste montagne nei buffet degli alberghi. Ma anche farli arrivare nei cestini della merenda di chi vuole gustare i prodotti tipici del territorio a colazione o sulle piste.

Le storie di Melaverde

Inoltre, tutte le domeniche, alle ore 11.00, prima della trasmissione ‘ammiraglia’, va in onda Le storie di Melaverde.

Si tratta di approfondimenti di temi già trattati ma riproposti in una chiave nuova.