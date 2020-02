Anche quest’anno Domenica In va in onda con una puntata speciale dedicata a Sanremo 2020. Dal palcoscenico del teatro Ariston Mara Venier conduce una puntata molto più lunga rispetto allo standard abituale.

Infatti, in occasione della settantesima edizione del Festival di Sanremo,il contenitore festivo della prima rete, va in onda in diretta su Rai1 dal Teatro Ariston, domenica 9 febbraio, dalle 14.00 alle 18.40 circa.

Domenica in Speciale Sanremo 2020 – la Venier ospita tutti gli artisti

La puntata, condotta da Mara Venier, ospita i 23 cantanti della Sezione Campioni del Festival ed il cantante vincitore della sezione Nuove Proposte.

Ricordiamo che gli artisti sono diventati 23, in quanto nella quarta serata di venerdì 7 febbraio, Morgan e Bugo sono stati squalificati dalla gara. E accaduto perchè Bugo appena Morgan ha iniziato a cantare, ha abbandonato il palcoscenico del Teatro e si è rifiutato di ritornare.

Potrebbe, però, anche esserci la possibilità che Mara Venier accetti di farli esibire. Ma l’evento appare molto difficile da realizzare in quanto i rapporti tra i due sono pessimi. Si pensi che addirittura, ieri, 8 febbraio, hanno convocato due conferenze stampa differenti, l’uno separato dall’altro.

Potrebbe anche accadere che la conduttrice di Domenica in mandi in onda una registrazione del brano per completezza del cast.

Sul palco, insieme a Mara Venier, anche alcuni giornalisti ed opinionisti esperti di musica che, tra un brano e l’altro, avranno modo di rivolgere alcune domande ai protagonisti di Sanremo 2020.Insomma in questa occasione, si fa una sorta di processo al Festival.

La regia è di Stefano Vicario.

Domenica in Speciale – cambia il pomeriggio di Rai1

Per lo Speciale di Domenica in cambia la programmazione del pomeriggio di Rai 1. Infatti non va in onda Da noi…a ruota libera il programma condotto da Francesca Fialdini dopo la conclusione del contenitore.

Dall’altra parte dell’etere, però, proprio in vista della super puntata sanremese di Mara Venier, è prevista una puntata “rewind” di Domenica live. Barba D’Urso non si permette di scontrarsi con la Venier in versione festivaliera.