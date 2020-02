Stasera in Tv giovedì 13 febbraio 2020. Rai 1 trasmette la partita Milan-Juventus. Su Rai 3 va in onda il nuovo show di Filippo Timi.

Stasera in Tv giovedì 13 febbraio programmi reti generaliste

Su Rai1 , alle 20.30, l’incontro di Coppa Italia Milan- Juventus.Anche la seconda semifinale di andata di Coppa Italia si disputa a Milano: i rossoneri tentano una non facile impresa contro i campioni d’Italia che schierano in attacco il fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo. Ritorno a Torino 4 marzo.

Su Rai 3, alle 21.20, il varietà Skianto. Filippo Timi porta in televisione uno spettacolo in due serate che si ispira ad un tour teatrale del 2014 ed è un grande omaggio alla Rai del passato, dal Festival di Sanremo ai grandi show del sabato sera degli Anni Ottanta come Fantastico. Si parte dall’edizione del Festival del 1967.

Su Rete 4, alle 21.25, il talk show Dritto e rovescio.Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento ed inchieste di Paolo del Debbio. Si torna sui risultati dell’Emilia Romagna e della Calabria, ma con lo sguardo già alle elezioni in Toscana che si terranno in primavera.

Su Italia 1 , alle 21.25, il programma di attualità Le Iene Show. Dopo una lunga pausa torna il programma di Davide Parenti, che lascia la prima serata della domenica per spostarsi al giovedì. La conduzione è ancora affidata, a rotazione, a due terzetti : quello maschile, in servizio oggi, è formato da Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma.Novità è la presenza di Giulia Innocenzi che conduce la striscia quotidiana on line Iene.it Aspettando Le Iene.

Stasera in Tv giovedì 13 febbraio film sulle reti generaliste

Su Rai 2, alle 21.20,il film commedia del 2002, Love is all you need. Con Pierce Brosnan. Ida, in procinto di partire per l’Italia dove la figlia Astrid sposerà Patrick, scopre che suo marito la tradisce con una collega. Fuori di sè, in aeroporto tampona Philip il padre dello sposo. Ma non tutti i mali vengono per nuocere.

Su Canale 5, alle 21.25, il film drammatico del 2016, Allied – un’ombra nascosta.Con Brad Pitt. Seconda Guerra Mondiale. Gli agenti segreti Max e Marianne sono degli esperti ad ingannare, recitare un ruolo e a uccidere. Durante una missione a Casabalanca si innamorano e si sposano. Ma poi lei viene sospettata di essere una spia nazista.

I film 20 Mediaset Iris Paramount Cine34

Su 20 Mediaset , alle 21.00, il film d’azione del 2018, Samson – la vera storia d Sansone. Con Taylor James. Nato con un’incredibile forza fisica, Sansone cresce con il desiderio di punire coloro che lo hanno umiliato per tutta la vita. Ma un malvagio sovrano scopre il suo punto debole.

Su Iris, alle 21.00, il film d’azione del 2006, Solo 2 ore.Con Bruce Willis. Depresso e con problemi di alcolismo, il detective Mosley sembra ormai finito. Ma per proteggere un testimone dai suoi colleghi corrotti, ritroverà la grinta e la voglia di reagire.

Su Paramount Channel , alle 21.00, il film di commedia del 2014, Ruth & Alex- L’amore cerca casa. Con Diane Keaton. Alex e Ruth vivono da 40 anni in un appartamento alla periferia di New York. La casa ora vale una fortuna e decidono di metterla in vendita per scoprire cosa se ne può ricavare.

Su Cine 34 , alle 21.00, il film di commedia del 1983, Il tassinaro. Con Alberto Sordi. Il tassista Piero percorre le strade della Capitale ospitando sulla sua vettura personaggi più o meno illustri. Tra gli altri Andreotti e Fellini.

I film stasera su Premium

Su Premium Cinema, alle 21.15, il film d’azione del 2017, Renegades – Commando d’assalto. Con Sullivan Stapleton. Una squadra di navy Seals, in missione in Bosnia durante la guerra, scopre che sul fondo di un lago è nascosto un tesoro di valore inestimabile appartenente ai nazisti.

Su Premium Cinema Energy, alle 21.15, il film d’azione del 1997, The Peacemaker. Con George Clooney. Due treni si scontrano in Russia, uno trasportava anni nucleari, l’altro passegeri e lo scontro causa un’esplosione.La dottoressa Julia Kelly, fisico nucleare, sospetta che non sia stato un incidente.

Su Premium Cinema Emotion , alle 21.15, il film di commedia del 2008, Vicky, Cristina, Barcellona. Con Penelope Cruz. Un pittore spagnolo, Juan Antonio,conosce due turiste americane, Vicky e Cristina. La prima è una ragazza tranquilla in procinto di sposarsi,la seconda in cerca di avventure sessuali. La loro relazione manderà sulle furie l’ex fidanzata del pittore, Maria Elena.

Stasera in Tv giovedì 13 febbraio 2020 I film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15 , il film di guerra del 2018, 12 Soldiers. Con Chris Hemsworth. In seguito agli attentati dell’11 settembre, l’America invia 12 soldati in Afghanistan, guidati dal capitano Nelson. Sarà la prima risposta all’ attacco terroristico che sconvolse la nazione.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15 , il film drammatico del 2017, Disobedience. Con Rachel Weisz. L’anticonformista Ronit torna a casa dopo il funerale del padre. L’incontro con la timida Esti, vecchia fiamma giovanile,ora sposata con suo cugino, riaccende una passione proibita.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2006, Un ponte per Terabithia. Con Josh Hutcerson. Jesse e Leslie sono accomunati dal carattere schivo e dalla grande fantasia. Insieme creano un mondo irreale,Terabithia, popolato da mostri e da creature straordinarie.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film poliziesco del 2009, Diamond 13. Con Gerard Depardieu. Il poliziotto Mat scopre che il suo migliore amico è un narcotrafficante e non sa come comportarsi. L’arriva di una donna misteriosa complica la situazione.

Su Sky Cinema Suspance, alle 21.00, il film drammatico del 2018, Affairs of State- Intrighi di Stato.Con David Corenswet. Michael, giovane assistente politico in cerca di potere, fa di tutto per entrare nella squadra del conservatore Baines, intrecciando una relazione con la figlia dell’uomo. Ma ben presto.