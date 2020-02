Rai 2 trasmette nel pomeriggio alle 16:35 il film tv dal titolo La rosa di San Valentino. La pellicola realizzata appositamente per il piccolo schermo fa parte del ciclo Una settimana d’amore. E prevede, fino a venerdì 14 febbraio, una serie di tv-movie dedicati alla festa degli innamorati. Ogni pellicola è presentata da Bianca Guaccero.

Di genere sentimentale La rosa di San Valentino è una produzione tra Stati Uniti e Canada, datata 2018.

La rosa di San Valentino – cast, attori, regia, riprese, location

Il cast della tv-movie La rosa di San Valentino è composto degli attori: Danica McKellar (Il regalo più bello), Cameron Mathison, Damon Runyan, Mary Long, Andrea Runge, Howard Hoover, M.E. Lewis, Stefan Brogren, Jorja Cadence. La regia è di Don McBrearty.

Le riprese si sono svolte nella città di Hamilton, in Ontario nel Canada e a New York negli Stati Uniti. Il titolo originale è Very, Very, Valentine. La durata è di un’ora e 30 minuti. Ricordiamo che la pellicola, oltre che su Rai 2, è disponibile in HD al numero 502 per la fruizione in alta definizione.

La produzione è della Hallmark Channel. Il film tv è andato in onda per la prima volta negli Stati Uniti il 10 febbraio 2018.

La rosa di San Valentino – trama del film in onda su Rai 2

La trama ha come protagonista la giovane Helen Russell che gestisce un negozio di fiori a New York City. Svolge il suo lavoro con molto amore perché è sicura che i fiori siano sempre segno d’amore, d’amicizia e di affetto. Ed è per questo che quando prepara le confezioni, impiega molto tempo perché le varie composizioni siano perfette e possano esprimere davvero il sentimento di chi le invia.

Siamo nella stagione di San Valentino ed Helen, che tradizionalmente è una sognatrice, in questo periodo lo diventa ancora di più. Sogna infatti di poter vivere anche lei l’amore magico che aveva unito i suoi genitori oramai defunti. Sia il padre che la madre erano vissuti l’uno per l’altra, in una simbiosi che aveva sempre colpito la sua immaginazione.

Un giorno pensa davvero di aver trovato l’amore da tempo rincorso e sognato. Il suo migliore amico fin dai tempi del college, Henry Hart, la invita ad un ballo in maschera. Il ballo si svolge nei giardini botanici dove lo stesso Henry lavora come capo e responsabile.

Il finale del film

La parte finale del film è la più interessante. Durante il ballo infatti Helen incontra un uomo mascherato con il quale instaura subito un vero e proprio feeling emotivo e romantico. Helen comincia a pensare che possa essere proprio il suo amico.

Nel corso del loro incontro, Helen ha in mano soltanto un bocciolo di rosa che il giovane mascherato ha lasciato cadere. Quasi fosse un indizio per poterlo un giorno rintracciare. Intanto però Helen ha scoperto che il giovane del ballo non è Henry Hart. Ma quando i due si separano alla fine del party, nessuno conosce l’identità dell’altro. Non solo, ma non si sono neanche scambiati il proprio nome.

Helen riuscirà però a rintracciarlo e a scoprire anche quali sono le sue vere intenzioni. Solo dopo aver capito chi è lo sconosciuto, riuscirà a fare luce nel suo cuore e a scoprire chi è la persona che ama veramente.