Stasera in tv 14 febbraio 2020. Rai 1 dedica la prima serata allo spettacolo condotto dai tre amici Panariello, Conti e Pieraccioni. Su Canale 5 altra puntata del GF vip 4. Ecco nei dettagli programmi e film che vedremo sul piccolo schermo.

Stasera in tv 14 febbraio 2020 – programmi in onda su Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, in onda Panariello Conti Pieraccioni Lo show. Arriva in televisione lo spettacolo teatrale che per due anni ha riempito i palasport di tutta Italia. Protagonisti tre toscani doc, amici da una vita: Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni. Uno show ricco di gag, tanta ironia e irresistibili sketch. Non mancano le battute sull’attualità.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Una panoramica sul lavoro del fotografo Alessandro Dobici, tra i più blasonati ritrattisti italiani, attraverso i luoghi e i volti, dalla metà degli Anni 90. Segue l’ultima puntata di “Civilisations, l’arte nel tempo” dal titolo “Progresso e cultura”.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Quarto grado. Nuovo appuntamento con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Il talk vanta una community molto attiva, i “Quartograders”, che commenta la puntata sui social in tempo reale. Per parlare con la redazione basta contattare il “centralone” al numero 02-30309010.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini fa incontrare, per pochi minuti, i concorrenti e i familiari. Per esempio, Vittorio Cecchi Gori ha rivisto l’ex moglie Rita Rusic, mentre Fernanda Lessa ha riabbracciato Luca Zocchi, il marito che l’ha aiutata a superare i problemi di alcolismo; Antonella Elia ha incontrato il suo compagno Pietro Delle Piane.

Stasera in tv 14 febbraio 2020 – programmi La7, Tv8, Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Il movimentato mix di attualità, musica e ironia distillato ogni settimana da Diego Bianchi ha conquistato una fascia consolidata di telespettatori. Lo speciale elettorale del 27 gennaio è stato visto da 949.000 persone, per uno share del 5,2%.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è a Palermo per scovare il miglior ristorante street food. Il verdetto può venire stravolto dal bonus di 5 punti assegnato dallo chef. Il premio va al miglior “pani ca meusa” (panino con la milza).

Su Real Time, alle 21.10, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Il viaggio di Damiano Carrara e Katia Follesa ha toccato anche il Garda bresciano. In questa tappa a sfidarsi sono le pasticcerie “El Pastiser” a Salò; “Di Novo” e “Creazioni” a Manerba del Garda.

I film in onda

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2013, di Scott Walker, Il cacciatore di donne, con John Cusack. Alaska: il detective Halcombe indaga sulla morte di alcune donne. Il principale indiziato è Robert C. Hansen, un insospettabile padre di famiglia, che sembra avere un alibi di ferro.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2009, di Ken Kwapis, La verità è che non gli piaci abbastanza, con Ginnifer Goodwin. La giovane Gigi non capisce il comportamento degli uomini in amore. Perciò sceglie un amico come consulente sul mondo maschile.

Su Nove, alle 21.25, il film commedia del 2010, di Giulio Manfredonia, Qualunquemente, con Antonio Albanese. Tornato in Calabria dopo un periodo di latitanza, Cetto divide la sua casa con moglie e amante. Candidatosi a sindaco del paese, comincia a promettere tutto a tutti.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2011, di G. Nolfi, I guardiani del destino, con Matt Damon, Emily Blunt. David Norris scopre per caso un’incredibile verità: esistono personaggi in grado di modificare il destino di tutti noi. Nel suo caso, non vogliono che incontri la ballerina Elise.

Su Iris, alle 21.00, il film poliziesco del 1990, di Clint Eastwood, La recluta, con Clint Eastwood, Charlie Sheen, Raul Julia. Dopo la morte del suo partner, il detective Nick Pulovski viene affiancato dalla recluta David Ackerman. Insieme devono sgominare la banda del criminale Strom, trafficante d’auto.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film commedia del 2002, di Andy Tennant, Tutta colpa dell’amore – Sweet Home Alabama, con Reese Witherspoon. Melanie, giovane stilista di New York, sta per sposare uno scapolo d’oro. Prima, però, deve tornare in Alabama dal marito, sposato ai tempi del liceo, per chiedergli il divorzio.

I film proposti dai canali Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Richard Eyre, Il verdetto –The children act, con Emma Thompson. La stimata giudice Fiona Maye affronta il caso di Adam. Il ragazzo, cresciuto in una famiglia di Testimoni di Geova, non accetta una trasfusione che potrebbe salvargli la vita.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2014, di Paul King, Paddington. Un giovane orso decide di lasciare il Perù per cercare a Londra un esploratore incontrato anni prima. Ospitato dalla famiglia Brown, che lo battezza Paddington, si trova a vivere mille avventure.