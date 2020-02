Stasera in tv 15 febbraio 2020. Nuova sfida del sabato sera: inizia la seconda stagione di Una storia da cantare su Rai 1 e si scontra con C’è posta per te. Inoltre, sulla terza rete torna Mario Tozzi con la nuova edizione di Sapiens -. un pianeta da salvare. Ecco nei dettagli o programmi di questa sera.

Stasera in tv 15 febbraio 2020 – programmi in onda

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Una storia da cantare. Prende il via la seconda edizione dello show musicale condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. Tre le puntate in programma: si parte da sei cantautori che hanno fatto la storia di Sanremo. Sono: Vasco Rossi, Adriano Celentano, Domenico Modugno, Ivano Fossati, Sergio Endrigo e Luigi Tenco.

Su Raitre, alle 21.30, Sapiens. Mario Tozzi torna con il suo programma di divulgazione scientifica e ambientale. Otto le puntate previste. Oltre ai cambiamenti climatici si parla dei vulcani come fonte di distruzione, ma anche di vita. E poi di come le produzioni di cibo incidano sull’ambiente e delle esplorazioni che hanno cambiato il mondo. Il programma è fruibile anche su RaiPlay.

Su Rai 5, alle 21.15, il varietà Sim Sala Min. Lo spettacolo è ambientato in un teatro pieno di vecchie cianfrusaglie. Per ogni elemento, il comico milanese Raul Cremona dà vita a un diverso personaggio, ripercorrendo alcuni ricordi e passioni della sua giovinezza.

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. Dopo la pausa sanremese, torna lo show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi. Nel mese di gennaio è stato il programma con il più alto share, sempre sopra al 30%, tra tutti quelli trasmessi in prima serata. Un successo straordinario per una trasmissione in onda da vent’anni.

Stasera in tv 15 febbraio 2020 programmi su Nove Real Time

Su Nove, alle 21.25, Clandestino. Immaginate di poter esplorare da vicino una organizzazione criminale, conoscerne il funzionamento, le strategie, gli affari ma anche la violenza. David Beriain ne parla ne “Il cartello di Sinaloa” sui signori della droga e la corruzione in Messico.

Su Real Time, alle 21.10, Vite al limite. Chay, 23 anni, ha trasformato il cibo in un’ossessione per superare i problemi d’infanzia. Ma ora ha raggiunto i 270 chili e ha avuto un crollo psicologico. Deve assolutamente trovare un nuovo modo per riprendere il controllo della sua vita.

I film in onda questa sera

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 2014, di Kevin Macdonald, Black Sea, con Jude Law, Scoot McNairy. Il capitano Robinson deve recuperare sul fondale del Mar Nero il relitto di un sottomarino nazista carico d’oro. Per riuscire nell’impresa raccoglie un equipaggio disposto a tutto.

Su Rete 4, alle 2125, il film commedia del 1984, di E.B. Clucher, Non c’è due senza quattro, con Terence Hill, Bud Spencer. Rio de Janeiro. I ricchissimi cugini Coimbra, Sebastiano (Terence Hill) e Antonio (Bud Spencer) si sono impegnati a firmare un contratto miliardario. I due, però, temono che alcuni spietati concorrenti tentino di eliminarli. Per evitare problemi, decidono di farsi sostituire da due sosia.

Su Italia 1, alle 21.15, il film d’animazione del 2013, di Pierre Coffin, Chris Renaud, Cattivissimo me 2. Gru si è lasciato alle spalle una vita fatta di crimini per crescere Margo, Edith e Agnes. Ma proprio mentre comincia ad abituarsi al ruolo di buon padre di famiglia, alla sua porta bussa una fantomatica organizzazione, la Lega Anti-Cattivi. Ha bisogno di lui per smascherare un nuovo criminale.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 2006, di Oliver Stone, World Trade Center, con Nicolas Cage, Michael Pena. New York, 11 settembre 2001. Sepolti sotto le macerie delle Torri Gemelle, gli agenti della polizia portuale John McLoughlin e Will Jimeno lottano per sopravvivere.

Film su Tv 8 e Paramount

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 1962, di Terence Young, Agente 007 – Licenza di uccidere, con Sean Connery, Ursula Andress. James Bond viene inviato in Giamaica sulle tracce del Dottor No, un criminale in grado di deviare la traiettoria dei missili, che sta preparando un piano davvero micidiale.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film musical del 1978, di Randal Kleiser, Grease – Brillantina, con Olivia Newton-John, John Travolta. Danny ama la dolce Sandy, ma finge indifferenza per non sfigurare con gli amici e non perdere la sua fama di rubacuori. La ragazza, però, non si dà per vinta.

Su Cine 34, alle 21.10, il film western del 1978, di Lucio Fulci, Sella d’argento, con Giuliano Gemma, Ettore Manni. Il pistolero Roy, soprannominato “Sella d’argento”, vuole vendicarsi di Barrett, che ha ucciso suo padre. Durante un agguato, però, salva la vita al piccolo Thomas Jr, nipote del suo nemico.

I film in onda sui canali Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di spionaggio del 2011, di Sam Mendes, Skyfall, con Daniel Craig. In missione a Istanbul, Bond viene ferito e creduto morto. Deciderà di rifarsi vivo quando “M”, il suo capo, deve fronteggiare la minaccia del folle Raoul Silva, un ex agente che ha tradito l’Inghilterra.

Su Sky Cinema Due, il film thriller del 2018, di Damiano e Fabio D’Innocenzo, La terra dell’abbastanza, con Andrea Carpenzano. Roma. Mirko e Manolo sono due giovani amici che una sera, per sbaglio, investono un uomo e decidono di scappare. La tragedia si trasforma in un apparente colpo di fortuna.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2011, di Jon Favreau, Cowboys & Aliens, con Daniel Craig, Olivia Wilde. 1873, Arizona. Uno sconosciuto, che non ricorda nulla del proprio passato, arriva ad Absolution. Dovrà fare i conti con l’ostilità degli abitanti della cittadina.