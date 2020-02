Questo pomeriggio, sabato 15 febbraio, va in onda la puntata settimanale di Amici 19. L’appuntamento è alle 14.00 su Canale 5. La conduzione è affidata alla ideatrice e padrona di casa Maria De Filippi.

Siamo verso la conclusione della fase pomeridiana e si avvicina sempre di più il Serale. L’impegno di tutti si amplifica per poter conquistare la sospirata maglia verde. Ma c’è un interrogativo che pende sulla puntata di oggi: Federico potrebbe lasciare la scuola.

Vediamo nei dettagli quanto accade nel pomeriggio di oggi su Canale 5.

Amici 19 puntata 15 febbraio Federico potrebbe lasciare la scuola

Circola insistentemente, sul web, la voce secondo cui Federico potrebbe lasciare la scuola di Amici. Il giovane dopo una furiosa lite con Martina,si è rifugiato negli spogliatoi- Sempre secondo indiscrezioni avrebbe sferrato un pugno al muro oppure alla porta restando vittima di un brutto infortunio.

La situazione in cui si troverebbe sarebbe tale da escludere la sua presenza alla fase serale della scuola di Maria De Filippi.Vedremo nella puntata odierna se il giovane resta in gara oppure è definitivamente fuori per questa edizione.

Amici 19 chi saranno gli ultimi talenti ammessi al serale

In questa puntata di Amici si decide quali saranno gli ultimi talenti che si riusciranno a conquistare un posto al Serale.

Al massimo potranno essere quattro.

Sono sei gli allievi che fino ad ora si sono meritatamente aggiudicati le maglie verdi: tre cantanti Nyv, Giulia e Gaia e tre ballerini Valentin, Nicolai, e Javier.

Amici 19 gli ospiti del 15 febbraio

Tra gli ospiti della puntata odierna, ci sono quattro giovani ex allievi della scuola di Amici. Tutti e quattro provengono direttamente dalla 70° edizione del Festival di Sanremo appena conclusa. Si tratta di: Elodie, Alberto Urso, Enrico Nigiotti e Giordana Angi. Ognuno interpreta il brano con cui ha partecipato alla kermesse canora. Non tutti, però, hanno avuto eguale fortuna. Infatti il più scontento della propria posizione è Alberto Urso, vincitore di Amici 2019.

