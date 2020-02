Stasera in tv 23 febbraio 2020. All’esordio su Rai 1 la seconda stagione della serie La vita promessa con Francesco Arca. Tornano tutti i talk della domenica. Si conclude Amore criminale. Ecco la programmazione completa.

Stasera in tv 23 febbraio 2020 – programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, la prima puntata della fiction La vita promessa 2. Little Italy, New York, 1937. Si festeggia il matrimonio di Alfio e Maria. Turi non approva il nuovo matrimonio della madre, ma Carmela (Luisa Ranieri) lo consola facendogli notare che Alfio è una brava persona. Intanto, in Nebraska, Spanò (Francesco Arca) fugge dal carcere.

Su Raidue, alle 21.05, il talk show Che tempo che fa. Visto che la “sua” Lucianina Littizzetto è ancora costretta a casa, per i postumi della caduta di fine dicembre, Fabio Fazio si collega con lei per raccoglierne gli spiritosi commenti. In studio, invece, non mancano Filippa Lagerback, ospiti italiani e internazionali e i divertenti opinionisti del Tavolo.

Su Raitre, alle 21.20, Amore criminale. Veronica Pivetti racconta la storia di Guerrina, scomparsa da Cà Raffaello (Arezzo) nel 2014. La donna viveva con il marito disoccupato e un figlio disabile. Con l’arrivo del congolese Padre Graziano ritrovò la voglia di vivere, ma proprio lui nel 2017 fu accusato di averla uccisa e di averne occultato il cadavere.

Su Rai 5, alle 21.15, Prossima Fermata Oriente. Michael Portillo visita gli stati del Karnataka e Tamil Nadu nell’India del Sud: incontra gli abitanti e assaggia i piatti della cucina angloindiana. Si spinge fino a Bangalore capitale tecnologica del continente indiano.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la d’Urso. Sempre attenti alle vicende delle celebrità, Barbara d’Urso e i suoi autori invitano in studio i personaggi più discussi della settimana. Come Morgan, che il 9 febbraio ha scelto il talk domenicale di Canale 5 per spiegare le ragioni della sua ostilità nei confronti di Bugo sul palco del Festival di Sanremo.

Stasera in tv 23 febbraio 2020 – programmi La7, Tv8,Nove

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Massimo Giletti conduce una nuova puntata del talk. Tra gli argomenti ricorrenti di queste settimane c’è la vicenda del ripristino dei vitalizi dei parlamentari dopo la sentenza del 20 febbraio sul ricorso presentato da 700 senatori.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Lo chef Bruno Barbieri approda in Umbria per confrontare gli hotel “Castello di Petroia”, il “Cantico della Natura”, “NikisResort” e “Borgo Sant’Angelo”. A chi riceverà il gradimento più alto andrà l’assegno di 5000 euro.

Su Nove, alle 21.25, il reality Camionisti in trattoria. Quarto appuntamento degli 8 previsti con la nuova stagione del programma condotto per la prima volta da Misha Sukyas. Lo chef italo-armeno arriva questa volta nel Veneto.

I film in onda questa sera

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2017, di Jordan Vogt-Roberts, Kong: Skull Island, con Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson. 1973: il capitano britannico James Conrad (Tom Hiddleston) guida un gruppo di scienziati, soldati ed esploratori su un’isola sperduta del Pacifico. I membri della spedizione non hanno idea di ciò che li attende: l’isola, infatti, è il regno del potente e gigantesco gorilla Kong, l’ultimo della sua specie.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 1996, di John Woo, Nome in codice: BrokenArrow, con John Travolta. Vic e Riley, piloti dell’aeronautica militare, devono collaudare uno Stealth con a bordo due testate nucleari. Ma il primo decide di rubare le armi atomiche per ricattare il governo.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1992, di Martin Brest, Scent of a woman – Profumo didonna, con Al Pacino. Boston, Usa. Il colonnello Frank Slade, non vedente dal carattere difficile, è assistito dal giovane Charlie Simms. L’ufficiale ha deciso di suicidarsi, ma prima vuole folleggiare.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film di fantascienza del 2016, di Justin Lin, Star TrekBeyond, con Chris Pine, Zachary Quinto. Il capitano Kirk e l’equipaggio dell’Enterprise rispondono a una richiesta d’aiuto che arriva da una nebulosa inesplorata. Ma una volta sul posto, scoprono che si tratta di una trappola.

Su La5, alle 21.10, il film drammatico del 2009, di L. Hallstrom, Hachiko – Il tuo migliore amico, con Richard Gere. La storia di incondizionata fedeltà tra il cane Hachi e il suo padrone, il professor Wilson. Dopo la morte dell’uomo, l’animale continuerà ad attenderlo per dieci anni.

I film in onda sui canali Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2003, di Patty Jenkins, Monster, con Charlize Theron, Christina Ricci. Stati Uniti, Anni 80. La vera storia della prostituta Aileen CarolWuornos. Segnata da un’infanzia traumatica, venne condannata a morte per aver ucciso sette uomini.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 1990, di Tony Scott, Giorni di tuono, con Tom Cruise, Robert Duvall. Lo spericolato pilota d’auto Cole Trickle, traumatizzato da un incidente, rischia il ritiro. In ospedale conosce l’affascinante dottoressa Claire Lewicki che lo aiuta a rimettersi in gioco.