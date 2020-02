L’emergenza coronavirus, i nuovi contagi scoperti in Lombardia, in Veneto e in Piemonte, sono in primo piano su tutte le tv pubbliche e privata.

Emergenza Coronavirus in tv la copertura delle reti

La copertura dell’emergenza è elevata. Tutti i notiziari pubblici e privati, compreso il Tg La7 e l’informazione web stanno fornendo un continuo flusso di notizie e aggiornamenti.

Ma le trasmissioni regolarmente programmate stano subendo variazioni e stravolgimenti. Vengono accantonati gli argomenti programmati e si pone l’attenzione sull’emergenza Coronavirus.

Finora è stato raccontato passo dopo passo l’escalation dei nuovi casi. Da La vita in diretta a Pomeriggio 5, da UnoMattina a Mattino5, è una vera e propria copertura totalitaria. Ma questa profusione di notizie porta anche ad una amplificazione della paura e del panico. Ed invece, c’è bisogno di rassicurazioni.

Molti palinsesti sono cambiati

Ad esempio, ieri Rai1, in sostituzione del programma “Passaggio a Nord-Ovest”, ha mandato in onda uno Speciale Tg1, con collegamenti in diretta da Codogno e da Vo’ Euganeo, i due focolai del virus in Italia.

Rai3, invece, se ne è occupata nella puntata di “Tv Talk”, in onda alle 15, con una riflessione su come la Tv sta raccontando l’emergenza sanitaria.

Alle 18, al posto di “Per un pugno di libri“, Rai 3 ha proposto uno Speciale Tg3 con dirette dalla Lombardia e dal Veneto, ed interventi in studio di esperti di epidomiologia. ‘Le parole della settimana’, alle 20,20, ha trattato il tema con Ferruccio De Bortoli si è affrontato anche il tema della “psicosi” da contagio.

“Italia, rischio coronavirus” è invece il titolo dello Speciale, a cura del Tg2.

I cambi di palinsesto Rai per oggi domenica 23 febbraio 2020

Oggi, domenica 23 febbraio dalle 08.30 alle 10.30 filo diretto con gli ultimi aggiornamenti dalle regioni interessate dalla diffusione del virus. Sempre oggi, tutte le edizioni del GR1, GR2 e GR3 saranno prolungate per fornire puntuali resoconti nell’arco della giornata.

Lunedì 24 febbraio è prevista un’edizione straordinaria di Radio Anch’io dalle 08.30 alle 09.30. Sempre lunedì, tutti i programmi presenti in palinsesto saranno dedicati all’argomento.

Domenica 23 ‘Che tempo che fa’, su Rai2, ospiterà il virologo Roberto Burioni per parlare degli ultimi sviluppi dell’emergenza.

Mezz’ora in più sempre oggi, domenica alle 14,30 proporrà uno Speciale fino alle 17.00. Il flusso informativo proseguirà attraverso le edizioni di tutte le testate giornalistiche della Rai.