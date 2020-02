Stasera in TV 25 febbraio 2020. Torna su Rai 2 Pechino Express con la terza puntata. Canale 5 invece dedica la prima serata alla diretta della partita di Champions League Napoli – Barcellona. Tornano i talk infrasettimanali Fuori dal coro su Rete 4, diMartedì su La7 e Agorà speciale Coronavirus su Rai 3 al posto di #cartabianca.

Italia 1 fa esordire a Le Iene Show la coppia Alessia Marcuzzi e Nicola Savino per l’edizione 2020. Ecco nei particolari quanto vedremo questa sera sul piccolo schermo.

Stasera in tv 25 febbraio 2020 – i programmi Rai

Su Rai 1 va in onda il film TV drammatico I nostri figli con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti. Il film è ispirato alla storia di Marianna Manduca i cui tre figli sono stati adottati dalla famiglia di un cugino.Si tratta di una replica.

Raidue propone la terza puntata di Pechino Express le stagioni dell’oriente. Costantino della Gherardesca guida le coppie attraverso le strade dell’estate thailandese. I concorrenti si lanciano in alla volta delle Cascate di Sai Yok Noi. Poi si parte verso Bangkok tappa finale della puntata. I viaggiatori dovranno percorrere 532 km nel corso di questa puntata.

Raitre propone questa sera una puntata speciale di Agorà in prime time con Serena Bortone che prende il posto di #cartabianca. La puntata è tutta dedicata all’emergenza coronavirus.

Subito dopo Tg3 linea notte con Maurizio Mannoni.

Su Rai Premium va in onda il film Innamorarsi a Marrakech con Erol Sander. Si tratta di una produzione tedesca di genere sentimentale.

Stasera in tv 25 febbraio 2020 programmi Mediaset

Su Canale 5 va in onda la diretta della partita di Champions League Napoli – Barcellona valida per l’andata degli ottavi di finale della competizione Europea. Allo stadio San Paolo di Napoli i partenopei allenate da Rino Gattuso ospitano il Barcellona guidato in panchina da Quique Setien. Martedì 18 marzo si gioca la gara di ritorno in Spagna.

Rete 4 alle 21:25 una nuova puntata di Fuori dal coro condotta da Mario Giordano. Tra i problemi di attualità c’è naturalmente un’ampia pagina dedicata all’emergenza coronavirus come un po’ tutti col calcio questa sera.

Su Italia 1 alle 21:20 la puntata infrasettimanale de Le Iene Show condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. con la collaborazione della Gialappa’s band. Si tratta della prima puntata del 2020 con la Marcuzzi al timone.

La7 trasmette la ventiduesima puntata del talk show diMartedì condotto da Giovanni Floris. Oltre ai argomenti di più stretta attualità, non manca lo spazio per i sondaggi realizzati dalla società Ipos Italia e commentati in studio da Nando Pagnoncelli amministratore delegato.

Stasera in tv i film sui canali Sky

Sky Cinema Family canale 304 di Sky è previsto il film fantastico Biancaneve e il cacciatore. Si tratta di una pellicola con protagonisti Charlize Theron e Kristen Stewart. Gelosa di Biancaneve la regina chiede ad un cacciatore di ucciderla. Il film è stato candidato agli Oscar per i migliori costumi e i migliori effetti speciali.

Sky Cinema 1 canale 301 della piattaforma satellitare manda in onda il film Spectre. E’ una pellicola di azione con Monica Bellucci e Daniel Craig. James Bond interpretato da Daniel Craig ha una nuova missione che si sviluppa tra il Messico e l’Italia.

Ha per titolo Troppa grazia il film che propone Sky Cinema Due canale 302 di Sky. E’ una commedia di Gianni Zanasi italiana con Alba Rohrwacher. Lucia fa il geometra ed ha una vita tranquilla. Ma un giorno le appare la Vergine Maria e la sua vita cambia. Il film vinto il premio Label Europa cinema al Festival di Cannes 2018.