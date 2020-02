Stasera in tv 29 febbraio 2020. Torna Una storia da cantare che si scontra con C’è posta per te. Rai 3 propone la terza puntata di Sapiens – un pianeta da salvare con Mario Tozzi.Ecco nei dettagli i palinsesti.

Stasera in tv 29 febbraio 2020 – i programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Una storia da cantare. Dall’Auditorium Rai di Napoli, Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero conducono la puntata dedicata ad Adriano Celentano. A rendere omaggio a questo straordinario artista saranno grandi personaggi della musica di oggi e di ieri che interpreteranno dal vivo le sue hit, sostenuti dalla band diretta da Maurizio Filardo.

Su Raitre, alle 21.45, Sapiens, un solo pianeta. Terzo appuntamento con il programma di Mario Tozzi. Tra gli argomenti trattati stasera, il problema della denutrizione con il suo opposto, cioè la malnutrizione che porta a patologie gravi come l’obesità. E poi, lo spreco alimentare e le conseguenze negative della sovrapproduzione di cibo.

Su Rai 5, alle 21.15, Luca Ronconi. Lo scandalo della parola. Il documentario di Felice Cappa raccoglie l’ultima intervista al regista teatrale Luca Ronconi e segue l’ultimo spettacolo che il maestro ha diretto poco prima della scomparsa, 21 febbraio 2015, “Lehman Trilogy”.

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. Tra gli ospiti più assidui dello show di Maria De Filippi c’è Francesco Totti, leggenda della Roma che ha partecipato a 11 puntate delle precedenti edizioni del popolare programma del sabato sera. La prima risale al 2001, l’ultima al 2018. Quella del 22 febbraio, dunque, è stata la dodicesima sorpresa.

Programmi Nove e Real Time

Su Nove, alle 21.25, Clandestino. Tornano i reportage di David Berain. Oggi scopriamo come la Spagna sia diventata il “santuario” dei più noti gruppi criminali italiani. Per esempio la Catalogna, centro nevralgico della Camorra in Spagna per il traffico di droga con il Marocco.

Su Real Time, alle 21.10, il docu-reality Vite al limite: e poi. Pauline deve cercare di non riprendere il peso perso dopo un’operazione d’urgenza. Invece, Chay ammette finalmente di essere una donna transgender. Lo stress di doversi dichiarare minaccerà però il suo percorso?

Stasera in tv 29 febbraio 2020 – i film in onda

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1981, di Sergio Corbucci, Chi trova un amico trova un tesoro. Charlie O’ Brian (Bud Spencer) vende marmellate, spostandosi in barca di porto in porto. La sua vita si complica quando scopre di avere a bordo Alan (Terence Hill), un clandestino. L’intruso, infatti, ha alle costole i sicari di un malavitoso. E le cose peggiorano quando i due fanno naufragio.

Su Italia 1, alle 21.20. il film d’animazione del 2008, di Mark Osborne, John Stevenson, Kung Fu Panda. Gli abitanti della Valle della pace sono minacciati dal leopardo Tai Lung. I maestri di Kung Fu cercano di trasformare il panda Po in un esperto di arti marziali per contrapporlo a Tai Lung. Ma Po, pigro e imbranato, fatica a imparare la disciplina e le tecniche necessarie per combattere il leopardo.

Stasera in tv film La7, Tv8, Iris e Paramount

Su La7, alle 21.15, il film di spionaggio del 1959, di Alfred Hitchcock, Intrigo internazionale, con Cary Grant, Eva Marie Saint. Scambiato per una spia, Roger Thornhill è braccato da una pericolosa organizzazione. Una donna affascinante sembra volerlo aiutare, ma potrà fidarsi di lei?

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 1964, di Guy Hamilton, Agente 007 – Missione Goldfinger, con Sean Connery. James Bond deve bloccare il folle piano di Goldfinger, uno speculatore che vuole attaccare Fort Knox con una bomba radioattiva e distruggere la riserva aurea degli Stati Uniti.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2007, di Gavin Hood, Rendition – Detenzione illegale, con Reese Witherspoon. L’egiziano El-Ibrahim, accusato dagli Usa di essere un terrorista, viene portato in un luogo segreto perché confessi. La moglie Isabella, cittadina americana, si batte per lui.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film drammatico del 1999, di Sam Mendes, American Beauty, con Kevin Spacey, Annette Bening. Il giornalista quarantenne Lester Burnham, insoddisfatto della sua vita, perde la testa per Angela, un’adolescente inquieta, compagna di scuola di sua figlia Jane.

I film sulla piattaforma Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2015, di Maiwenn, Mon roi – Il mio re, con Emmanuelle Bercot, Vincent Cassel. Tony viene ricoverata in un centro di riabilitazione dopo un incidente sugli sci. Ha modo così di ripensare al suo rapporto con Georgio, dall’amore passionale ai contrasti più accesi.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1996, di Gregory Hoblit, Schegge di paura, con Richard Gere, Edward Norton. Il cinico avvocato Martin Veil difende un giovane, accusato di aver ucciso l’arcivescovo di Chicago. Il legale scopre che la vittima costringeva i ragazzi a girare filmini pornografici.