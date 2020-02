Oggi, 28 febbraio 2020, alle ore 21.20 su Canale 5 andrà in onda la prima puntata del Serale di Amici 19. La scuola di Maria De Filippi debutta in prima serata. Tra ospiti stellari e giurati d’eccezione, i giovani talenti si sfideranno per ottenere il titolo di vincitore.

Amici 19 – il Serale, 28 febbraio 2020, diretta della prima puntata

Inizia il programma. Maria De Filippi entra mano nella mano con Tommaso Paradiso, ospite speciale del programma, ed accompagnata dai ragazzi di Amici.

Maria introduce poi i tre giurati di questa edizione: Vanessa Incontrada, Loredana Bertè e Gabry Ponte.

Entrano in studio alcuni componenti del movimento delle Sardine. “L’intolleranza e la violenza sono pericolose. C’è chi usa la paura per ottenere consensi. Noi dobbiamo dire basta e dobbiamo portare avanti la bellezza. Qualcuno c’ha raccontato che la bellezza può salvare il mondo” – dicono.

“E’ difficile riconoscere la bellezza in noi stessi. E’ difficile. Cambiare noi stessi è gratis. Ci sono due cose che ci salvano: la conoscenza e l’amore” – continuano.

Sono tanti i temi importanti toccati: Greta Thunberg e la sua lotta, l’omofobia, il razzismo, l’antisemitismo. Le Sardine concludono con un messaggio ai ragazzi in studio ed a casa: “Abbiate paura, superatela ogni giorno, perchè la bellezza è a portata di mano”.

Amici 19 – il Serale, Luciana Littizzetto e le sue badanti

Telefona ed interviene in collegamento video, Luciana Littizzetto. La comica racconta il suo infortunio. “Ho fatto una piroetta che la Celentano mi avrebbe dato 8 e mezzo. Mentre scivolavo mi è apparso Kledi” – dice.

Luciana esalta la fisicità della De Filippi, trovando una soluzione per la sua vocalità: “Dovresti solo scambiarti la voce con Mario Giordano e lì saremmo a posto per tutti e due!”

Non manca poi una battuta sulla concorrenza e su Salvini: “Santa Maria batte Don Matteo 19 a 12. Ti rendi conto che ci sono ragazzi che alla prima edizione non erano neanche nati? Ci sono tronisti di Uomini e donne che nel frattempo hanno fatto figli che partecipano ad Amici. L’hai lanciati tutti tu, dovresti fare il Presidente dell’INPS. Mi ha chiamato Salvini, ha chiesto se può partecipare al programma e far parte della squadra verde. Ha già la felpa”

La Littizzetto introduce poi la sua giuria demoscopica: le sue due badanti. “Si chiamano Modesta e Violetta. Una mi guarda la mattina e una il pomeriggio e la notte”. Il trio di donne si dice innamorato di Peppe Vessicchio: “E’ il cacio sui maccheroni della nostra vita. Appena dice ‘Buonasera’ noi diciamo sì. Pensaci Peppone, three is a magic number”.

Amici 19 – il Serale, 28 febbraio 2020, inizia la gara

Il primo ad esibirsi è Valentin, che balla un passo a due latino con Francesca. “Muy guapo” – commenta la Incontrada. “Avessi il suo fisico” – aggiunge Paradiso.

Tocca poi a Giulia, che duetta con Ghali sulle note di “Happy days”. Purtroppo l’agitazione si fa sentire e nonostante si veda la felicità di Giulia nel duettare con il cantante, la performance non è tra le sue migliori.

Javier balla un quadro di Peparini. “Frozen” di Madonna è la colonna sonora di una scena di misticismo e tradizione sicula.

Francesco canta “Piccola anima” con Ermal Meta. Il giovane cantante è molto emozionato, la sua voce è un sussurro. Si scioglierà nel corso della serata.