Stasera in tv 6 marzo 2020. Privi de La Corrida condotta da Carlo Conti, i telespettatori seguono su Rai 1 una puntata speciale di Porta a Porta. Molte le proposte del venerdì in prima e seconda serata. Ecco tutti i dettagli.

Stasera in tv 6 marzo 2020 – i programmi in onda

Su Raiuno, alle 21.25, Speciale Porta a porta con Bruno Vespa. Il programma è dedicato all’emergenza coronavirus e sostituisce il varietà La Corrida.Il programma di Carlo Conto è stato attualmente eliminato dal palinsesto per le nuove regole per limitare l’emergenza coronavirus.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Doppio appuntamento dedicato alla figura femminile nell’arte. Si comincia con l’artista Massimo Campigli, il cui universo pittorico è popolato di donne. Poi vediamo gli scatti del famoso fotografo di moda, Erwin Blumenfeld.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Quarto grado. Anche stasera, dagli studi Mediaset di Cologno Monzese, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero approfondiscono i casi di cronaca nera con l’aiuto di esperti e opinionisti. Per le segnalazioni da parte dei telespettatori sono sempre attivi il centralone e l’account di Facebook Messenger del programma.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Amici 19. Prosegue la fase finale del talent di Maria De Filippi, che dovrebbe restare al venerdì ancora per poche settimane per poi spostarsi al sabato. Stasera i ballerini e i cantanti ancora in gara dopo la prima puntata daranno il meglio per non essere eliminati. Come sempre sono previsti ospiti italiani e internazionali.

Stasera in tv 6 marzo 2020 – La7, Tv8, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Dal suo studio, Diego Bianchi, noto come Zoro, dà il via a una nuova puntata. Una diretta lunga tre ore e ricca di spunti originali tra musica, satira e ospiti, dedicata come sempre agli argomenti più caldi della scena nazionale.

Su TV8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. In diretta da Roma, Enrico Papi conduce la finalissima prendendo il posto, per una sera, di Lodovica Comello, che è in maternità. I finalisti si esibiranno davanti ai giudici: Joe Bastianich, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Anche nella seconda puntata della nuova stagione Maurizio Crozza prende di mira i protagonisti della politica. Tra i suoi cavalli di battaglia, Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania che si prepara alle elezioni di fine maggio.

Su Real Time, alle 21.10, il talent Cake Star – Pasticcerie in sfida. Questa volta Damiano Carrara e Katia Follesa sono alla ricerca della migliore pasticceria di Cuneo e provincia. In lizza ci sono “Prisma”, “Paganessi”, “Musso”: chi riuscirà a inebriare il palato di Katia e Damiano?

I film in onda questa sera

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 2014, di Olivier Dahan, Grace di Monaco, con Nicole Kidman, Tim Roth. Anni 50: la stella del cinema Grace Kelly (Nicole Kidman) abbandona la carriera per sposare il principe Ranieri di Monaco (Tim Roth). Qualche anno dopo si troverà a scegliere tra tornare sul grande schermo, in un film diretto dal grande Alfred Hitchcock, e il suo ruolo di madre e principessa consorte.

Su Rai 4, alle 21.20, il film di guerra del 2014, di David Ayer, Fury, con Brad Pitt, Shia LaBeouf. Germania, aprile 1945. Il sergente Don Collier, al comando del carro armato Fury, deve compiere con i suoi uomini un’ultima, difficile missione dietro le linee nemiche.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2016, di Oliver Stone, Snowden, con Joseph Gordon-Levitt. La vera storia di Edward Snowden, ex impiegato della Cia, conosciuto per aver rivelato informazioni su programmi di intelligence segreti, diffondendoli alla stampa nel 2013.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2013, di Dean Parisot, Red 2, con Bruce Willis. Frank Moses (Bruce Willis) si è ormai ritirato e vive tranquillo con Sarah (Mary-Louse Parker). Ma riunisce la sua squadra, di cui fanno parte solo agenti segreti in pensione, per portare a termine una nuova missione: rintracciare un congegno nucleare portatile scomparso misteriosamente.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1995, di Clint Eastwood, I ponti di Madison County, con Clint Eastwood, Meryl Streep. La casalinga Francesca e il fotografo Robert si incontrano per caso, si innamorano e vivono insieme quattro giorni di felicità. Ma non saranno sufficienti a cambiare le loro vite.

Su La5, alle 21.10, il film storico del 1998, di Shekhar Kapur, Elizabeth, con Cate Blanchett, Joseph Fiennes. Il film racconta l’ascesa al potere di Elisabetta I, figlia ripudiata di Enrico VIII e Anna Bolena. Salita al trono d’Inghilterra nel 1558, si rivelò un’abile, giusta e saggia sovrana.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2014, di Theodore Melfi, St. Vincent, con Bill Murray, Melissa McCarthy. Vincent, rude e alcolizzato, vive evitando la gente. La sua esistenza prende una piega inaspettata quando, un giorno, la nuova vicina gli chiede di prendersi cura di suo figlio Oliver.