Andrà in onda sabato in prima serata su Rai2, la nuova puntata di Antivirus del ciclo Petrolio Files.Si tratta del terzo appuntamento dedicato all’emergenza Coronavirus curato dal conduttore Duilio Giammaria. Il programma avrebbe dovuto andare in onda nella seconda serata di venerdì.Invece ha subito lo spostamento ed ha conquistato la collocazione in prime time-.

Petrolio files Antivirus Duilio Giammaria

Petrolio Files continua il racconto del nostro Paese impegnato a mettere in campo tutte le risorse disponibili per combattere un nemico che ancora non conosciamo del tutto.

Uno degli argomenti più sentiti e drammatici di questi giorni è la corsa alla ricerca di un vaccino in Italia e nel mondo.

Giammaria si occupa, inoltre, delle misure anti contagio prese in Italia ed estende la sua inchiesta anche a quelle degli altri Paesi europei. Tutti gli organi di informazione hanno riportato, nelle scorse settimane, che l’Italia era stata additata all’estero come nazione infetta da rifuggire. Contro di noi sono state lanciate parole denigratorie e accuse persino infamanti. Invece, la diffusione del virus adesso è una realtà anche in altri paesi.

La diffusione del Coronavirus in Europa, USA e Cina

Duilio Giammaria accompagna i telespettatori in un racconto a livello planetario. Tante le tappe, da Pechino a New York, passando per Parigi, Berlino, Madrid, Roma e Milano. Il giornalista racconta la realtà in cui vivono le principali metropoli e le misure che i governanti hanno preso e stanno prendendo per cercare di arginare il contagio. Un contagio che oramai è una vera e propria pandemia.

Un discorso a parte è riservato alla tenacia dei medici che si prendono cura di chi si ammala. Una foto simbolo di questa pandemia è l’immagine dell’infermiera che, dopo turni stressanti di lavoro, si era accasciata sul suo computer, in ospedale.

Infine il conduttore da spazio alle ricerche scientifiche di medici e tecnici specializzati che stanno elaborando terapie e vaccini per combattere il coronavirus. C’è davvero questa possibilità?. E poi l’attenzione si sofferma sulla forza dei cittadini che finalmente hanno compreso la gravità della situazione in cui ci troviamo.

Le risposte dei leader del mondo concludono la puntata.