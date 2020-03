Coronavirus cambia informazione Rai: ecco tutte le novità

Per l’emergenza coronavirus la Rai cambia tutti i programmi dedicati all’informazione. Innanzitutto come vi abbiamo già anticipato oggi già non è in onda La Prova del cuoco sostituita da Storie Italiane che si allunga fino alle 13:30. E nel pomeriggio, Vieni da me, il talk di Caterina Balivo è sospeso. Al suo posto La Vita in diretta che inizia alle 14:00.

Ma sono molti i cambiamenti effettuati dalle reti di viale Mazzini per offrire un’informazione, la più ampia possibile, ai telespettatori.

Coronavirus cambia informazione Rai: le novità dei Tg

Per quanto riguarda l’informazione la prima novità è rappresentata da RaiNews24. Gli interventi dell’emittente all news saranno presenti in tutti i programmi. Il Tg1 avrà le tre edizioni principali rispettivamente alle 8:00 del mattino, alle 13:30 e alle 20:00. Ogni edizione si avvarrà del contributo di RaiNews24.

Medesimo discorso per il Tg2 nelle edizioni delle 8:30, delle 13:00 e delle 20:30. Il Tg2 si avvale anche dell’edizione pomeridiana di Rai Parlamento.

Medesimo contributo di RaiNews24 nel Tg3 delle ore 12:00, delle 14:20 e delle 19:00. Anche Linea Notte si avvale delle notizie di RaiNews24.

Complessivamente per l’intera giornata RaiNews interviene nelle singole reti per offrire aggiornamenti sull’emergenza Covid-19. Rimangono garantite le edizioni per i non udenti.

Coronavirus cambia informazione Rai: le novità di Rai 1

Da lunedì 16 marzo al posto di vieni da me va in onda La vita in diretta. I Soliti Ignoti proseguono fino a sabato 14 marzo. Da domenica 15 marzo sono previste e le repliche. L’eredità sarà in onda fino al 22 marzo e proseguirà con le repliche. Torna Porta a Porta che sarà coadiuvato dagli speciali Tg1, Tv7 e Frontiere. Potenziata l’informazione di UnoMattina in famiglia, Domenica In, Da noi… a ruota libera e Italia Sì. Da venerdì prossimo sono sospese le registrazioni di Buongiorno benessere. Si fermano anche tutte le produzioni condotte da Gigi Marzullo e S’è fatta notte con Maurizio Costanzo.

Coronavirus cambia informazione Rai: le novità di Rai 2

La mattina di Rai 2 prevede I fatti vostri e in serata l’appuntamento quotidiano con Tg2 post nella fascia dell’access prime time. Bloccate le registrazioni di Detto Fatto sostituite dalla tv dei ragazzi a partire dalle 15:45.

Da sottolineare anche la presenza 17:10 del sabato di Giovanni Muciaccia nel programma La porta segreta. Sospese le registrazioni di Radio2 Social Club e di Stracult. Confermato invece l’appuntamento di Petrolio files. In onda anche il talk di approfondimento Patriae nella seconda serata del martedì.

La domenica Fabio Fazio continua a condurre Che tempo che fa con un occhio attento all’emergenza coronavirus. Sospeso Quelli che il calcio.

Tutte le novità di Rai 3

Rai 3 conferma naturalmente l’appuntamento mattutino con Agorà che negli ultimi giorni ha raggiunto il 11% di share. Presente anche Geo nel daytime pomeridiano. In prima serata confermati Cartabianca e Chi l’ha visto.

Nel fine settimana, la domenica, continua ad andare in onda Mezz’ora in più con Lucia Annunziata. Tv Talk, Per un pugno di libri e Le parole della settimana sono invece sospesi.