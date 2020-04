Stasera in Tv 4 aprile 2020. Rai 1 conclude il ciclo in prima serata dedicato a Il meglio di Viva RaiPlay. La seconda rete propone una nuova puntata di Petrolio antivirsu con Duilio Giammaria. Ancora sull’emergenza sanitaria. Ecco nei dettagli la programmazione odierna.

Stasera in Tv 4 aprile 2020 – programmi Rai

Su Raiuno, alle 21.25, l’ultima puntata del varietà Il meglio di “Viva RaiPlay!”. Terzo e ultimo appuntamento con i momenti più divertenti della trasmissione condotta da Fiorello per RaiPlay, sempre disponibile nella sua totalità sulla piattaforma streaming. L’elenco di superstar che hanno duettato con il padrone di casa è lunghissimo. Tra gli altri, Francesco De Gregori.

Su Raidue, alle 21.05, l’attualità con Petrolio Antivirus. Un altro sabato in compagnia della stagione numero 12 del programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria. Anche stasera il giornalista pugliese aggiorna il pubblico di Raidue sull’emergenza coronavirus, tema che continua a monopolizzare l’attenzione dell’opinione pubblica.

Su Raitre, alle 20.30, Sapiens, un solo pianeta. Prosegue stasera il programma condotto da Mario Tozzi. Per realizzare questa edizione il divulgatore ha girato tutto il mondo: partendo dai ghiacciai e dalle foreste primarie della Norvegia al deserto del Sahara in Tunisia, fino ai siti di agricoltura naturale situati tra Rodano e Settala (Milano).

Stasera in Tv 4 aprile 2020 – programmi Mediaset

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con Bello di papà. Antonio, eterno Peter Pan, deve improvvisarsi papà di Emilio, un suo amico quarantenne che, sotto ipnosi, deve rivivere la sua infanzia per risolvere un trauma. Nel cast, oltre a Vincenzo Salemme, ci sono Antonella Elia e Massimiliano Gallo.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Stasera Italia Weekend Speciale. Le disposizioni del Governo che limitano gli spostamenti dei cittadini a causa del coronavirus sono scadute ieri, ma una loro proroga, se non addirittura un inasprimento, è praticamente certa. Di questo parla stasera Veronica Gentili nella lunga puntata del sabato, interamente dedicata alla pandemia.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Ciao Darwin – Terre desolate. Continua in replica il viaggio di Paolo Bonolis alla ricerca delle caratteristiche dell’uomo e della donna del Terzo Millennio. La selezione avviene attraverso una sfida tra due categorie: stasera si sfidano le Cime, capitanate da Umberto Broccoli, contro le Rape di Carmen Di Pietro.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Non sapevo di essere incinta. La giovanissima Yanil, commessa in un centro commerciale, sente fortissimi dolori all’addome e decide di andare in magazzino per stendersi un attimo. Lì avrà una sconvolgente sorpresa.

I film di questa sera sabato 4 aprile

Su Rai 4, alle 21.20, il film storico del 1995, di e con Mel Gibson, Braveheart – Cuore impavido. Scozia, XIII secolo. Dopo che la moglie è stata uccisa dagli inglesi, William Wallace si mette alla testa dei rivoltosi e diventa ben presto un eroe nazionale.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2012, di Ang Lee, Vita di Pi, con Suraj Sharma. Pi e la famiglia lasciano l’India per il Canada, portando con sé gli animali del loro zoo. Ma la nave su cui viaggiano affonda: il ragazzo si ritrova così su una scialuppa con Richard Parker, una tigre del Bengala.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1993, di James Ivory, Quel che resta del giorno, con Anthony Hopkins. Durante un viaggio, il maggiordomo Stevens ricorda i suoi 40 anni di lavoro. Orgoglioso di servire il proprio padrone, ha trascurato il padre infermo e la donna che ha amato.

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 1973, di Guy Hamilton, Agente 007 – Vivi e lascia morire, con Roger Moore. M invia Bond a New York per indagare sulla morte di tre agenti dei servizi britannici. Scampato subito a un attentato, Bond dovrà fronteggiare il pericoloso criminale: Mister Big.

Su Nove, alle 21.25, il film thriller del 2014, di David Fincher, L’amore bugiardo – Gone girl, con Ben Affleck. Nel giorno del quinto anniversario di matrimonio, Amy scompare all’improvviso. Il marito Nick, infedele e distante, viene da tutti additato come il responsabile.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2002, di Brett Ratner, Red Dragon, con Anthony Hopkins. L’ex agente dell’Fbi Will Graham è sulle tracce di Red Dragon, un folle assassino accusato di efferati omicidi. Per risolvere il caso, chiederà aiuto a una sua vecchia conoscenza.

I film sui canali Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di guerra del 2018, di Nicolai Fuglsig, 12 soldiers, con Chris Hemsworth. In seguito agli attentati dell’11 settembre, l’America invia 12 soldati in Afghanistan, guidati dal capitano Nelson. Sarà la prima risposta all’attacco terroristico ordito da Bin Laden.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2004, di Tommy O’Haver, Ella enchanted – Il magico mondo di Ella, con Anne Hathaway. Nel mondo magico di Ella, a tutti i bambini viene dato un dono quando nascono. Il suo è quello dell’obbedienza. Questo, però, le crea qualche problema soprattutto da grande.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2013, di Neill Blomkamp, Elysium, con Matt Damon. Los Angeles 2154. A causa di un incidente sul lavoro, l’operaio Max rimane contaminato. La sua unica speranza è raggiungere la stazione orbitante Elysium dove c’è la tecnologia per guarire ogni malattia.