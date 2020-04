Oggi, 3 aprile 2020, alle ore 21.20 su Canale 5 andrà in onda la Finale del Serale di Amici 19. La scuola di Maria De Filippi torna in prima serata. I giovani talenti si sfideranno per ottenere il titolo di vincitore. Gaia, Giulia, Javier, Nicolai, chi di loro salirà sul gradino più alto del podio?

Amici 19 – la Finale, 3 aprile 2020, diretta puntata