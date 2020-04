Torna Piazzapulita con la puntata di giovedì 23 aprile. L’appuntamento è in prima serata su La7. La conduzione è affidata, come sempre, a Corrado Formigli. Molti gli argomenti di cui si occupa il padrone di casa inerenti soprattutto l’emergenza coronavirus e le grandi manovre per iniziare la fase 2.

Piazzapulita puntata 23 aprile la strage delle RSA in Lombardia

Nella puntata del 23 aprile Corrado Formigli propone un nuovo approfondimento sulla strage silenziosa di anziani nelle RSA della Lombardia. Servizi letteralmente sconvolgenti che mostrano come gli anziani presenti nelle strutture siano stati letteralmente abbandonati a se stessi. E le famiglie non hanno avuto notizie dei loro cari nonostante numerose e insistenti sollecitazioni. Le storie che hanno già raccontato i vari servizi in altre trasmissioni e nei vari notiziari sono strazianti.

Un vero e proprio insulto alla dignità dell’essere umano.

Un altro servizio, più in generale, si occupa, a più largo raggio, della situazione in cui versa il Nord Italia. Con l’alto numero di morti che ancora supera la soglia dei 450.

Formigli cercherà di documentare quanto è accaduto con l’ausilio di inviati.

Piazzapulita come si convive con il Covid – 19

Un altro argomento importante della puntata è la maniera con cui gli italiani potranno convivere col coronavirus nei prossimi 12 mesi. La ripartenza del prossimo 4 maggio non significa certo che l’emergenza è finita. Saremo ancora tutti costretti al distanziamento sociale che dovrà accompagnare la nostra esistenza per molto tempo ancora.

Inoltre si cerca di comprendere anche di quanto ha bisogno il nostro Paese per ripartire.

Corrado Formigli si chiede anche, insieme ai suoi ospiti, quali errori sono stati compiuti durante la gestione dell’emergenza. Inoltre si discute anche su un altro argomento: poteva essere evitata la strage di anziani nelle strutture sanitarie?

Piazzapulita ospiti 23 aprile

Tra gli ospiti che prendono parte alla puntata di Piazzapulita ci sono questa sera: l’immunologo e direttore scientifico dell’Humanitas di Milano Alberto Mantovani; l’infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano Massimo Galli; il leader di Italia Viva Matteo Renzi; il Viceministro dell’Economia e delle Finanze Antonio Misiani; Carlo Calenda (Azione) e i giornalisti Selvaggia Lucarelli e Antonio Padellaro.

Nel corso della serata, come sempre, è confermato un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.