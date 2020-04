Questa sera, 22 aprile 2020, alle ore 21.15 su Rai 3 andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto. Il programma di approfondimento si concentrerà sulla storia di Luciana Martinelli, ventisettenne scomparsa da lo scorso 4 aprile e ritrovata senza vita a Roma pochi giorni fa. Non mancheranno poi approfondimenti sull’emergenza Coronavirus.

Chi l’ha visto?, 22 aprile 2020, diretta della puntata

Inizia la puntata. Federica Sciarelli introduce il primo servizio, dedicato a Luciana Martinelli. La ragazza era scomparsa lo scorso 4 aprile all’alba. Si era allontanata dalla casa in cui viveva con la sorella Orietta ed il cognato. Le due donne avevano discusso la sera prima, perchè negli ultimi giorni Luciana soffriva il lockdown ed il fatto di essere costretta a casa, aveva bisogno di uscire. Ma perchè decidere di andar via senza avvertire nessuno e non fare ritorno? La ragazza inoltre aveva portato con sé solo una borsa e ciò che appare molto strano è che avesse deciso di lasciare i suoi cani, dai quali pare fosse inseparabile.

Luciana si era allontanata con la sua macchina, una Up nera, che era però rimasta in panne qualche giorno prima a causa della batteria scarica.

Durante la puntata dell’8 aprile di Chi l’ha visto, era arrivata una segnalazione di un uomo, che aveva visto Luciana a Ponte Milvio. La ragazza si era avvicinata per chiedergli i cavi, la batteria della sua macchina era nuovamente scarica. Il giorno dopo un uomo aveva avvistato la macchina sempre sul lungotevere, all’altezza della scuola dove Luciana insegnava inglese.

L’auto era chiusa, ma le chiavi erano state abbandonate sul sedile posteriore. All’interno qualche bottiglietta d’acqua e le carte di alcune confezioni di crackers.

Successivamente, altre due segnalazioni, avevano denunciato la presenza di Luciana in zona Ottavia, vicino alla stazione dei treni. Dopo un accertamento dei carabinieri, si era però scoperto che non era lei, ma solo una ragazza somigliante.

Qualche giorno dopo erano stati trovati dei resti di pane e pizza, un foulard e dei cartoni posti a mo di giaciglio in corrispondenza di un bancomat della zona. Ritenendo probabile che Luciana stesse cercando riparo per la notte e proseguendo le indagini, era stato ritrovato il corpo della ragazza in acqua, tra alcune rocce, a Lungotevere dei Fiorentini. Il riconoscimento è spettato alla sorella Orietta, che sconvolta aveva confermato l’identità.

Cosa è successo a Luciana? Come è finita in acqua? La presenza del corpo è stata denunciata da un senzatetto che si trovava a passare da quelle parti, ma le persone che vivono sotto il ponte in corrispondenza delle rocce dichiarano di non essersi accorti della presenza di Luciana.

Sono molte le similitudini tra la morte della ragazza e quella di Beau Salomon, che aveva perso la vita sempre a Lungotevere. Lo studente americano era sceso lì sotto nel tentativo di inseguire chi gli aveva rubato il portafogli ed era stato spinto in acqua da alcuni senzatetto infastiditi dal chiasso provocato mentre dormivano.

Quando Luciana è stata ritrovata non aveva con sé la borsa a tracolla che manca da casa, né il portafogli. Che possa essere stata derubata anche lei?

In provincia di Pisa è scomparsa un’altra ragazza di soli 20 anni, Claudia. Viveva a Pisa da qualche tempo, la sua vita sembrava essere più serena, abitava con due coinquiline, aveva un compagno. Poi il lockdown l’ha messa sotto pressione, le sue compagne dicono di averla vista sempre più inquieta con il passare dei giorni.

Il 23 marzo si è allontanata da casa, con indosso delle scarpe di plastica rosa (le calzature che portano gli infermieri, ma che molte persone utilizzano anche in casa come pantofole).

Claudia ha camminato per le strade del centro ed è stata fermata da una pattuglia. Non aveva con sé i documenti e neanche il cellulare, sembrava in uno stato confusionale ed è dunque stata condotta in ospedale. Ha chiesto di chiamare i genitori. Era spaesata, ma stava bene e quindi è stata dimessa. La ragazza non è tornata però a casa, ha deciso di andare a Cascina a casa dei genitori. Arrivata si è stesa sul divano e si è addormentata. Ha trascorso la giornata successiva in loro compagnia.