Lineablu torna sabato 9 maggio con la prima puntata dell’edizione 2020. La conduttrice Donatella Bianchi da appuntamento al pubblico di Rai 1 nel day time pomeridiano alle 14.00. E’ la prima puntata del nuovo ciclo che si svolge in osservanza alle nuove disposizioni anti Covid-19.

Il programma nell’edizione 2020 parte dalla Regione Lazio. Donatella Bianchi si immerge nelle acque dell’Area Marina protetta di Tor Paterno, unica Area Marina Protetta completamente sommersa, a circa 5 miglia dalle spiagge di Ostia e di Torvaianica, di fronte alla tenuta presidenziale di Castelporziano e Capocotta.

L’area marina protetta è stata istituita nel dicembre 2000 dal Ministero dell’ambiente ed affidata in gestione all’Ente regionale Roma Natura.

I fondali dell’Area marina protetta comprendono un rilievo roccioso che si innalza dal circostante fondale sabbioso, costituendo così una vera e propria “oasi” in grado di attirare moltissime specie ittiche.

In quella zona sono vietate la pesca con sistemi ad alto impatto ambientale, la caccia subacquea, la navigazione non autorizzata. Sono consentite, ma regolamentate dall’Ente gestore, le attività subacquee e la pesca sportiva.

Donatella Bianchi ad Ostia

Donatella Bianchi incontra gli uomini del gruppo sommozzatori della Guardia Costiera, impegnata nel monitoraggio e nella costante tutela del delicato ecosistema di questi luoghi.

Ecosistemi delicati come l’Oasi Lipu di Ostia, dove sono state già censite più di duecento specie di uccelli.

Un’occasione, per i telespettatori di Lineablu di conoscerne le meraviglie di questa zona. Per Donatella Bianchi sarà anche l’occasione di incontrare vecchie conoscenze del programma dedicato al mare. Tra questi, ad esempio il Professore Franco Andaloro, biologo e naturalista. Con lui si cerca di capire come è cambiato in questi mesi il mare.In particolare Andaloro è anche uno scrittore ed ha pubblicato libri che spiegano ai bambini il giusto approccio con il mare e con le creature che vivono nelle sue profondità

Anche quest’anno, partner di Donatella Bianchi a Lineablu è l’inviato storico del programma Fabio Gallo.