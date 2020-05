Questa sera, 13 maggio 2020, alle ore 21.15 su Rai 3 andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto. Il programma di approfondimento si concentrerà sulla storia di Mirella Gregori. Saranno infatti rese pubbliche tre intercettazioni inedite di un uomo che ha telefonato

Chi l’ha visto?, 13 maggio 2020, diretta puntata

Inizia il programma. Il primo caso della serata è quello di Emanuele Scieri. Sono passati 21 anni dalla sua morte, per la procura militare il ragazzo è stato ucciso dai suoi superiori. Sua mamma Isabella non riesce ad accettare la brutalità dell’accaduto, spera che presto si possa avere giustizia per suo figlio. Il corpo di Emanuele è stato abbandonato per tre giorni sotto il sole d’agosto. I suoi assassini l’avrebbe obbligato a salire su una torre e l’avrebbero colpito calciandolo con gli scarponi.

Uno degli indagati è stato intercettato, mentre confessava di aver fornito alla procura degli stivali alternativi, mai messi. Gli scarponi vecchi li ha invece buttati.

Chi l’ha visto?, la storia di Benito

Si passa a parlare della morte di Elvira. Veronica Briganti incontra nuovamente il suo compagno Benito, che la scorsa settimana aveva raccontato gli ultimi giorni della vittima. In seguito alla messa in onda della puntata, l’uomo ha ricevuto molti messaggi di solidarietà.

Benito stavolta si confida, ricorda episodi della sua infanzia e giovinezza che l’hanno portato a fare scelte che si sono poi rivelate sbagliate.

“Non ho continuato a studiare perchè mi interessava la vita…mi interessava avere la vespetta, mi buttavo con le ragazze. Mi interessava fare questa vita così, ma per farla dovevi avere i soldi in tasca. Allora ho fatto studio professionale per guadagnare e lavoravo di notte, facevo il fornaio. Dormivo dalle 3 alle 8, all’epoca ne avevo di energie” – dice.

Un giorno però Benito rimane fuori casa insieme alla mamma e per tentare di rientrare nell’abitazione al primo piano si arrampica. Cade battendo la testa e da allora la sua vita cambia, non si sente più lo stesso. Viene bullizzato dai compagni, che lo picchiano e gli rompono persino il naso.

Questo insieme di cose lo influenza profondamente ed è costretto a dire addio all’infanzia ed ai sogni. Resta solo nella sua casa in mezzo al bosco, con gli animali a cui badare ed i campi da coltivare.

Chi l’ha visto?, la relazione con Elvira e la solitudine

Anni dopo conosce Elvira e si lega profondamente a lei, ma la donna deve lavorare e si trasferisce in altre città. Benito la richiama spesso, ma dopo sei mesi che è da solo conosce un’altra donna, una signora che va a casa sua per collaborare alla vendemmia. Con lei instaura una relazione che durerà 3 anni, ma continua a vedere saltuariamente anche Elvira. Le due donne si scontrano duramente.

Quando Benito viene lasciato dalla fidanzata, Elvira lo consola, tra i due c’è grande affetto: “Il tradimento nella nostra relazione era quasi sottinteso. Andare a dormire da soli la sera è quasi un incubo”.

Ora che Elvira non c’è più, Benito è solo. La sera va a dormire e ascolta una cassetta di Mina o di De Andrè.

Chi l’ha visto?, la scomparsa di Greta

Filomena Rorro è a Poggiarello (PG), una località boschiva vicino Foligno. Ieri Greta, una bimba di 3 anni, si è incamminata nel bosco insieme ai suoi tre cani. E’ arrivata ad una villa disabitata dove purtroppo è caduta nella piscina ed ha perso la vita. Il corpo è stato ritrovato grazie ai cani, che devono anche aver provato a salvare la bimba. All’arrivo dei carabinieri avevano infatti il pelo bagnato.

Gli abitanti della località sono increduli e non riescono a capire come sia possibile che la piccola Greta abbia percorso da sola 2 km nel bosco. Prima della scomparsa la bimba era a casa del nonno con la mamma e la zia. Era poco dopo pranzo ed era in giardino a cantare e giocare con i suoi cani.

Il custode della villa non era sul luogo nel momento del tragico evento, ma ritiene sia impossibile che Greta sia entrata da sola. Secondo lui deve essere per forza stata accompagnata da qualcuno.