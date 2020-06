Andrea Purgatori conduce questa sera la puntata di Atlantide del 10 giugno. il programma che ha come sottotitolo Storie di uomini e di mondi, punta l’attenzione questa sera sulla democrazia. Infatti l’argomento della serata è proprio una riflessione sull’attacco alla democrazia. Gli interessati possono sintonizzarsi su La7 in prima serata alle 21:25 dopo la conclusione di otto e mezzo.

Atlantide puntata 10 giugno Attacco alla Democrazia

Andrea Purgatori punta l’attenzione sull’attacco alla democrazia con una riflessione ed una inchiesta. Su questo tema ne parlerà con ospiti. Soprattutto con la giornalista Rula Jebreal in collegamento dagli Stati Uniti e con lo storico Luciano Canfora.

Purgatori parte da una considerazione. Dalle Americhe fino a Hong Kong attraversando tutta l’Europa, la pandemia di Covid 19 e la crisi economica globale stanno mettendo in seria difficoltà I pilastri della democrazia.

L’impressione è che si stiano minando quelle libertà conquistate con grande fatica e con il sacrificio di molte vittime. Si stanno cioè aprendo degli spazi pericolosi che potrebbero fare il gioco di due particolari fenomeni :il razzismo e il fascismo.

E’ per questo che Andrea Purgatori ne parla con due ospiti. Prima propone una serie di immagini – documento e soprattutto un inedito esclusivo di Eva Brown. La donna racconta la sua vita accanto a Adolf Hitler nel reportage inedito. Viene evidenziata la sua sottomissione al Terzo Reich.

Su un particolare viene posta attenzione: la scalata al potere di Adolf Hitler venne favorita da una devastante crisi economica che stava sconvolgendo la Germania.

Purgatori fa notare che si tratta di un tremendo precedente di cui non bisogna mai perdere la memoria.

Le affinità del passato con il presente

La conclusione è ovvia. Anche oggi siamo in presenza di una notevolissima crisi economica che rischia proprio di mettere in pericolo i pilastri della libertà non solo in Italia. Ecco il motivo per cui la puntata di questa sera è incentrata sulle cause che possono determinare una regressione e un ritorno a pericolose dittature.E soprattutto si cerca di capire come poter evitare un dramma simile.

Atlantide è visibile su La 7 ma anche in streaming sul sito dell’emittente.