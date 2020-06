Real Time propone questa sera il docu-reality 5 gemelle sotto un tetto. In particolare viene trasmesso il primo episodio della quarta stagione dal titolo Selvaggi.

L’appuntamento è in prima serata sul canale 31 del digitale terrestre free. Il titolo originale della serie statunitense è OutDaughtered. I protagonisti sono due coniugi i cui nomi sono Adam e Danielle Busby. Danielle è consulente di bellezza, Adam invece è un manager informatico. La particolarità è che hanno sei figlie: Blake Luise nata nel 2011 e 5 gemelle, nate successivamente, a cui sono stati dati i nomi Ava Lane, Olivia Marie, Hazel Grace, Riley Paige e Parker Cate.

5 gemelle sotto un tetto – la storia della grande famiglia

Danielle ha messo al mondo le cinque gemelle con un taglio cesareo dopo 28 settimane di gravidanza. Tutte e cinque le bimbe sono state nel reparto di terapia intensiva neonatale di un ospedale del Texas. Man mano sono state dimesse tutte. L’ultima a tornare a casa è stata Ava nel luglio 2015.

Una curiosità: Ava e Olivia sono due gemelle identiche, ovvero omozigote. Le altre invece no. Il parto così clamoroso è frutto di una cura che Danielle aveva fatto contro la sterilità. E naturalmente le bimbe sono venute alla luce con l’inseminazione artificiale.

L’arrivo della depressione per i due coniugi

La serie ha raccontato la storia delle cinque gemelline ed ha affrontato anche la depressione post partum contro la quale ha lottato soprattutto Adam. Ma anche Danielle non è stata immune. Ora tutto è risolto.

La serie finora si compone di 7 stagioni di cui l’ultima sta andando in onda dal 2 giugno 2020 sulla rete statunitense TLC, canale televisivo a pagamento di proprietà del gruppo Discovery. La prima invece ha esordito il 10 maggio 2016.

Il docu-reality ha seguito lo sviluppo progressivo delle cinque gemelline senza trascurare la prima figlia. Tutto però è incentrato sulle 5 ragazzine. Ogni episodio ha la durata di 45 minuti.

Danielle è entrata nel Guinness dei primati proprio a causa della sua gravidanza.

5 gemelle sotto un tetto – anticipazioni episodio Selvaggi

Nel primo episodio della quarta stagione dal titolo Selvaggi, oramai le cinque gemelle sono cresciute. I loro genitori, Danielle e Adam, cercano in tutti i modi di tenerle sotto controllo perché sono molto esuberanti.

Ava intanto si ammala e i Busby fanno una scoperta sconvolgente. Intanto anche la figlia maggiore Blake si prende cura delle sorelline. E come previsto la loro casa e la loro vita quotidiana sono abbastanza movimentate.

Danielle e Adam sono divisi sulle decisioni da prendere per il futuro. E intanto, nell’episodio di questa sera, le gemelline si trovano per la prima volta nella loro vita a trascorrere la notte fuori casa. Sarà per tutte un momento di grande eccitazione.