Questa sera, 10 giugno 2020, alle ore 21.15 su Rai 3 andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto. Il programma di approfondimento si concentrerà sulla storia di Maddie Mc Cain. Pare infatti esserci una svolta nel caso della bimba scomparsa a soli 3 anni nel 2007, mentre era in vacanza in Portogallo con i genitori.

Chi l’ha visto?, 10 giugno 2020, novità sul caso della piccola Maddie

Inizia il programma. Si parla del caso di Martina Rossi. I genitori sono in studio e chiedono giustizia. La ragazza è morta cadendo giù dal balcone di una stanza d’albergo. Come fa notare la Sciarelli, è improbabile che Martina sia andata in vacanza a Palma di Maiorca per buttarsi di sotto dal balcone di una camera non sua; l’ipotesi più probabile è quella che ci sia stato un tentato stupro da parte di due ragazzi, che Martina abbia provato a fuggire e sia caduta di sotto. In quel momento Martina indossava solo la biancheria intima. I suo pantaloni non sono mai stati ritrovati.

Ieri però c’è stata una sentenza che ha assolti i due ragazzi. I genitori ricorreranno in appello, ma purtroppo ad agosto 2021 i reati cadranno in prescrizione.

Luca Vanneschi, uno dei due ragazzi, commenta la sentenza: “Quando l’ho saputo ho pensato che anche Martina sarebbe stata contenta perchè finalmente è venuta fuori la verità”.

“Ci rendiamo conto, tutta Italia, questo tizio qua? Non ha mai parlato, ha sempre fatto raccontare dall’altro perchè lui dormiva. Viene a dire una cosa del genere? O è pazzo…che non nomini più il nome di mia figlia, che non si permetta!” – esclama infuriata la madre.