Stasera in Tv mercoledì 24 giugno. Su Rai3 Federica Sciarelli conduce una nuova puntata di Chi l’ha visto?. Mentre Rai1 e Canale5 trasmettono le repliche di Nero a metà e Tu si que vales.

Stasera in Tv mercoledì 24 giugno 2020 programmi reti generaliste

Rai 1, alle 21.25, trasmette la replica della serie Nero a metà, con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz. Nell’ episodio Una questione in sospeso: Alba viene a conoscenza che Malik si è occupato personalmente dell’indagine che ha portato all’ arresto di Carlo. Il giovane è pienamente convinto dell’innocenza del collega e vuole fare di tutto per scagionarlo.

Su Rai 3, alle 21.25, va in onda il programma di attualità Chi l’ha visto? Federica Sciarelli conduce dal 2004 il programma dedicato ai casi di persone scomparse e ai fatti di cronaca del momento. Per contattare la redazione è possibile telefonare al 068262 o scrivere una mail a 8262@rai.it

Infine su Canale 5, alle 21.25, è prevista la replica dello show Tu si que vales. Da questa sera vanno in onda le puntate della quinta edizione. Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni presentano i talenti di varie discipline. Essi vengono giudicati da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

Stasera in Tv mercoledì 24 giugno 2020 I film sulle reti generaliste

Rai 2, alle 21.25, manda in onda il film thriller del 2019, Scatti di follia con Linsey Godfrey. Jennifer Higgens è un’insegnate di fotografia al liceo. La donna chiede a David, un ragazzo timido e bullizzato dai compagni, di diventare un suo modello. Ma ben presto Jennifer svilupperà una folle ossessione per il ragazzo.

Inoltre su Rete 4, alle 21.25, va in onda il film drammatico del 2000, La tempesta perfetta, con George Clooney. Massachusetts 1991. Alcuni pescatori, guidati da Bill Tyne arrivano fino a Flemish Cap, luogo celebre per essere frequentato dai pesci spada.Mentre sono in alto mare, apprendono la notizia dell’arrivo di una terribile tempesta.

Infine Italia 1, alle 21.25, trasmette il film fantastico del 2006, Xmen conflitto finale con Hugh Jackman. Guidati dal dottor Charles Xavier, gli X Men combattono contro i malvagi capitanati da Magneto. Al centro del conflitto, un siero in grado di annullare i loro poteri, realizzato dal padre del mutante Angelo.

I film trasmessi su Rai4,La5, Cine 34

Stasera Rai4, alle 21.20, trasmette il film fantastico del 2012 Underworld: il risveglio, con Kate Beckinsale. Selene è rimasta imprigionata in uno stato simile al coma per 15 anni. Al suo risveglio scopre di avere una figlia adolescente, Nissa, che è un ibrido tea un vampiro e un lycan.

Inoltre su Paramount Network , alle 21.00, è disponibile il film di commedia del 2011 Friends with kids, con Adam Scott. Jason e Julie, amici da una vita, decidono di avere un figlio insieme. Tuttavia si rendono conto che la nascita di un bambino ha cambiato radicalmente i rapporti di altre coppie e così…

Infine Cine34, alle 21.15, trasmette il film commedia del 1992 di e con Carlo Verdone, Al lupo al lupo! I fratelli Livia, Vanni e Gregorio si mettono alla ricerca del padre scomparso misteriosamente da alcuni giorni.Ne succedono di tutti i colori…

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema, alle 21.15, manda in onda il film fantastico del 2011 Harry Potter e i doni della morte – parte 2 con Daniel Radcliffe. Harry, Ron e Hermione decidono di organizzare un furto alla Gringott, dove è nascosto uno degli Horcrux rimasti. Nello scontro feroce con Voldemort,potrebbe rivelarsi fondamentale effettuare un sacrificio.

Inoltre su Premium Cinema Energy, alle 21.15,va in onda il film thriller del 1997 Seven con Brad Pitt.Il detective William Somerset,prossimo alla pensione, viene affiancato da un giovane e irruento David Mills per indagare su un serial killer specializzato nei sette peccati capitali.

Infine Premium Cinema Emotion , alle 21.15, trasmette il film di commedia del 1995 Uomini senza donne con Alessandro Gassman. Alex e Max sono due amici che condividono lo stesso appartamento. Entrambi sono fortemente attratti dalle donne. Il primo ha successo, mentre l’altro ha difficoltà a relazionarsi con l’altro sesso.

I film stasera su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15,va in onda il film di commedia del 2018, Ti presento Patrick, con Beattie Edmonsdson. Dopo la fine della relazione con l’ex fidanzato, Sarah si ritrova a prendersi cura del cagnolino della nonna defunta. Grazie al carlino incontra un nuovo amore.

Sky Cinema Due, alle 21.15, trasmette il film d’azione del 2018 Dragged Across Concrete- poliziotti al limite con Mel Gibson. Gli agenti Brett ed Anthony vengono sospesi dal servizio per i loro metodi troppo cruenti. In assenza di alternative, cercano di sottrarre il bottino ai criminali.

Inoltre Sky Cinema Family, alle 21.15, manda in onda il film drammatico del 2009 La rapina Perfetta con Clifton Collins Jr.Messico 1957. Il film narra la vera storia della squadra di baseball di quartieri poveri di Monterey. Dopo il trionfo nel campionato locale, approda alle finali in Pennsylvania, negli Stati Uniti.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film di fantascienza del 2001 Jurassic Park 3, con Sam Neill. Una coppia ingaggia il paleontologo Alan Grant per farsi accompagnare in un tour in Costarica. Il posto è popolato da dinosauri clonati geneticamente.

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2017,November criminals con Ansel Elgort. Addison indaga sull’ omicidio della morte di un suo amico perché il caso è stato archiviato come violenza di gruppo. Aiutato dalla fidanzata, scoprirà inquietanti verità.