Ultima puntata questa sera su Real Time di Sex Tape, il reality dedicato alle coppie in crisi.

Sfiorito l’idillio dei primi tempi, mantenere viva la fiamma di una relazione può essere difficile. Alcune coppie, però, sono pronte a tutto pur di ritrovare la passione perduta, persino a mettersi completamente a nudo… e condividere senza filtri la propria sfera intima.

Sex Tape Real Time – il format

Il reality è andato in onda da martedì 10 marzo in anteprima solo su Dplay Plus. In effetti dopo due puntate è stato interrotto e poi ripreso con nuovi casi. L’esperimento sociale aiuta le coppie in crisi a ritrovare l’equilibrio sotto le coperte.

La settimana successiva, ovvero il 17 marzo, era andata in onda in chiaro su Real Time.

La terapista Anjula Mutanda, esperta in psicologia delle relazioni e sociologia, nonchè giornalista e personaggio televisivo britannico, accoglierà tre coppie in crisi e insoddisfatte della propria vita sessuale. Per una settimana, le telecamere installate nelle loro abitazioni riprenderanno ogni istante della loro vita di coppia, incluso quello che succede sotto le lenzuola.

Sex Tape Real Time – le coppie

Le tre coppie si riuniranno per guardare e analizzare i loro filmati uno alla volta e condividere le proprie esperienze. Attraverso il confronto con il gruppo e i consigli pratici della psicoterapeuta, cercheranno di venire a capo dei rispettivi problemi di letto, per salvare la propria relazione. Riusciranno a riavvicinarsi e ritrovare la giusta intesa?

Questa sera tre coppie, pur di risolvere i loro problemi più intimi, sono disposte a condividere i filmati della loro privacy. Da qui il nome del programma, ovvero Sex Tape.

La terapista propone un confronto anche con altre coppie che cercheranno di venire a capo dei rispettivi problemi di letto. Tutto per salvare la propria relazione. I problemi sottoposti alla terapista sono molti. Si tratta soprattutto di argomenti che riguardano casa, famiglia, lavoro.

Le difficoltà delle coppie

Molte difficoltà nella vita quotidiana hanno spinto i coniugi ad allontanarsi l’uno dall’altro.

È proprio per ritrovare il proprio rapporto e non perdere affinità su cui avevano basato l’amore reciproco, hanno accettato di partecipare alla trasmissione.

Particolare rilevanza assume la coppia formata da Aaron e Giorgina nella quale molte altre coppie hanno potuto riconoscersi. Da sottolineare anche la presenza di Pomelline e Fabrizio e l’attenzione prestata anche a coppie omosessuali.

Nella puntata di questa sera i protagonisti sono Els e Mario, Kim e Kristof e una coppia lesbo composta da Lisa ed Eline.