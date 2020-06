Strage di Ustica 40 anni dopo. Nel giorno in cui avvenne il disastro aereo, il 27 giugno 1980, nel quale persero la vita 81 persone, la tv propone una programmazione dedicata.

Strage di Ustica 40 anni dopo il ricordo delle reti Rai

La Rai propone un palinsesto per ricordare il disastro del volo Itavia 870 sul quale ancora non è stata fatta luce, e di cui, tuttora, nonostante la lunga vicenda processuale, non si conoscono la dinamica e le cause.

Il 27 giugno Uno mattina in Famiglia alle 8.30 su Rai1 dedica ampi spazi di approfondimento all’anniversario. Su Rai3, a aprtire dalle 20.30, è proposta la puntata de La Grande Storia: Anniversari Ustica – Verità senza nomi di Peter Freeman e Pino Nazio.

Il ricordo di Rai Storia è affidato alla puntata monografica de Il giorno e la Storia (ore 00.05 e in replica alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e 20.10).

Inoltre, RaiNews24, in simulcast dalle 6 alle 11.30 su Rai3, propone finestre informative sugli eventi istituzionali che si svolgono a Bologna. Ecco quali sono:

Alla sede del Comune, dalle 10.00 alle 11.00, è in corso l’incontro annuale promosso dall’Associazione familiari vittime della strage.

A seguire, dal Museo per la memoria di Ustica dalle ore 11.30 alle 13.00: Cosa avremmo saputo di Ustica senza l’informazione? Un incontro promosso dall’Associazione familiari vittime della strage e dalla FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana). Entrambi gli eventi sono trasmessi anche in streaming sui siti di RaiNews24 e della Camera dei deputati.

Nel corso della giornata è inoltre trasmesso lo Speciale Le ultime parole di Pino Finocchiaro.

Per la Tgr: la sede dell’Emilia Romagna segue gli eventi sul territorio con dirette, speciali e interviste.

In occasione della ricorrenza Rai Cultura ha realizzato lo Speciale Il DC-9 di Ustica che racconta la giornata del 27 giugno 1980 e ripercorre il lungo iter delle indagini.

Su RaiPlay, dalle Teche Rai, Ustica, mistero senza fine.

La Radio su Ustica 2020

Su Rai Radio1 tutti i notiziari e le principali trasmissioni di informazione, dedicano ampie finestre al ricordo della Strage di Ustica.

Puntata extralarge per Inviato speciale (a partire dalle 8.30) che per l’occasione va in onda fino alle 10.30, con collegamenti da Bologna.

Rai Radio3 infine propone una puntata speciale di Piazza Verdi il 27 giugno. Si presenta in anteprima la pièce Un abito chiaro con Amanda Sandrelli come voce recitante.

Strage di Ustica su Cine34

Sabato 27 giugno, dalle ore 21.15, la serata Misteri d’Italia è il contributo di Cine34 alla causa di chi – ripetutamente e senza risposte definitive – chiede di fare luce sulla strage di Ustica

La rete tematica Mediaset dedicata al cinema italiano, diretta da Marco Costa, propone il film di Marco Risi Il muro di gomma, presentato in concorso alla 48ª Mostra di Venezia.

L’opera è scritta su soggetto di Sandro Petraglia, Andrea Purgatori (presente con diversi cameo) e Stefano Rulli. Racconta la storia di Rocco Ferrante, giornalista del Corriere della Sera che per dieci anni segue le indagini sulla strage del 1980 in cui morirono 81 persone.

Omertà è – ancora oggi – la parola chiave della vicenda. Nel cast, Corso Salani, Angela Finocchiaro, Ivano Marescotti, Antonello Fassari, David Zard, Eliana Miglio, Tony Sperandeo, Johnny Dorelli.