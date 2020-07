Stasera in tv 10 luglio 2020. Repliche quasi ovunque questa sera. Rai 1 ha rispolverato I migliori dei migliori anni con Carlo Conti. Molti i film in un palinsesto oramai estivo e svuotato di molti contenuti.Ecco nei dettagli la programmazione di questa sera.

Stasera in tv 10 luglio 2020 Programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà I migliori dei migliori anni. In otto puntate speciali rivediamo il meglio delle otto edizioni del nostalgico show condotto da Carlo Conti. Un’occasione per ripercorrere, attraverso filmati d’epoca, canzoni indimenticabili e grandi ospiti italiani e internazionali, i momenti più significativi degli scorsi decenni partendo dagli Anni ’60.

Su Raitre, alle 21.20, La grande storia. Paolo Mieli ripercorre il rapporto tra Benito Mussolini e Adolf Hitler. I due dittatori si sono i9ncontrati 17 volte, la prima nel 1934, a Venezia; l’ultima dieci anni dopo, quando ormai il Duce era diventato ostaggio del Fuhrer. Nel mezzo tanti sogni di grandezza e una guerra dagli esiti disastrosi.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. La prima parte è dedicata alla vicenda delle false teste di Modigliani, ritrovate a Livorno nel 1984, che si intreccia con altri misteri che ancora avvolgono la figura del grande artista. Segue “Rinascimenti” della serie Civilizations, l’arte nel tempo.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Stasera Italia News Speciale. Ormai ben conosciuta e apprezzata dal pubblico di Rete 4, Veronica Gentili continua ad animare la versione in prima serata del talk show. In scaletta le novità del panorama politico, economico e sociale del nostro Paese ma anche quelle internazionali. Con la conduttrice, come sempre, molti opinionisti.

Programmi Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent Best Of. Rivediamo il meglio dell’ottava stagione del talent condotto da Lodovica Comello. I giudici sono Frank Matano, Nina Zilli, Luciana Littizzetto e Claudio Bisio. Tra i protagonisti di quell’anno il piccolo batterista Edoardo dei Secoli Morti e i comici Trejolie.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Continuano gli appuntamenti con gli imperdibili sketch di Maurizio Crozza in cui rivediamo alcuni dei suoi personaggi di successo. Dal 7 agosto andrà in onda “Fratelli di Crozza Classic”.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Il viaggio di Damiano Carrara e Katia Follesa prosegue e fa tappa a Parma, in Emilia Romagna. In sfida per il titolo di miglior pasticceria ci sono la “Cioccolateria Banchini”, “Da Teo”, “Lady Anna”.

Stasera in tv 10 luglio 2020 i film in onda

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2016, di Raùl Arévalo, La vendetta di un uomo tranquillo, con Luis Callejo. Madrid, agosto 2007. Curro è l’unico di una banda di quattro criminali che viene arrestato per una rapina. Uscito dopo otto anni di carcere vorrebbe rifarsi una vita: non sarà facile.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2015, di John Wells, Il sapore del successo, con Bradley Cooper. Adam è uno chef che si è rovinato la carriera e ha perso il suo prestigioso locale a Parigi. Determinato a ritornare ai vertici, decide di aprire a Londra il più grande ristorante del mondo.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 1991, di James Cameron, Terminator 2 – Il giorno del giudizio, con Arnold Schwarzenegger. Un cyborg è inviato indietro nel tempo con il compito di proteggere John Connor, il futuro leader degli umani destinato a guidare la lotta contro le macchine.

I film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2018, di Stefano Sollima, Soldado, con Benicio Del Toro. Alcuni cartelli della droga messicani iniziano ad accettare commissioni da terroristi per aiutarli ad entrare negli Stati Uniti. Gli agenti Graver e Gillick fanno di tutto per fermarli.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2020 di Damiano e Fabio D’Innocenzo, Favolacce, con Elio Germano. La famiglia di Bruno e Dalila vive in un quartiere periferico di Roma. Lì i grandi sono frustrati e i figli assorbono la loro negatività, cercando di difendersi come possono.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film commedia del 2011, di Rob Minkoff, Le regole della truffa, con Patrick Dempsey. Tripp si ritrova in banca nel bel mezzo di una doppia rapina: da una parte c’è una gang di hacker informatici professionisti e ben attrezzati, dall’altra una coppia di fannulloni.