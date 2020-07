Stasera in Tv domenica 12 luglio. Su Rai 1 proseguono le repliche della fiction Non dirlo al mio capo. Rete 4 invece ripropone Freedom Oltre il confine, programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco nei dettagli la programmazione.

Stasera in Tv domenica 12 luglio 2020 programmi reti generaliste

Su Rai 1, alle 21.25, la fiction Non dirlo al mio capo. Due episodi. Il primo s’intitola “Occhio per occhio, cuore per cuore”. Lisa (Vanessa Incontrada) è felice per aver estinto l’ipoteca, ma si trova ad avere a che fare con l’amante del marito e una sorpresa inaspettata. Il padre di Enrico (Lino Guanciale) è in gravi condizioni e ha un ultimo desiderio da esprimere. A seguire, “A carte scoperte”. Lisa ammette di amare Enrico ma ormai è convinta che lui non la ricambierà mai non essendo una persona che si lega.

Su Rete 4, alle 21.25, Freedom oltre il confine. Terzo appuntamento con il meglio del programma di Roberto Giacobbo. Oggi vediamo, tra l’altro, un servizio su L’Aquila con le scoperte di molti reperti archeologici avvenuto dopo il terremoto del 2009. Si passa poi in Messico, a Teotihuacan; alle ville del Palladio nel Veneto e alla Basilica di Fano, nelle Marche.

Le serie su Canale 5, La7, TV8

Su Canale 5, alle 21.20, la fiction Rosy Abate 2. Titolo dell’episodio di stasera, “Questione di famiglia”. Luca mette in fuga un sicario inviato da Costello a uccidere Rosy (Giulia Michelini). In uno scontro a fuoco tra gli uomini di Costello e quelli del Barone muore Ciro, un amico di Leonardo. Durante un colloquio in questura, Bonaccorso colpisce con un pugno Costello e Gagliardi lo solleva dalle indagini.

Inoltre su La7, alle 21.15, la serie Tut – Il destino di un faraone, con Ben Kingsley. La storia dell’ascesa al potere di Tutankhamon e la sua faticosa lotta per condurre l’Egitto alla gloria. Attorno al faraone ruotano però consiglieri cattivi e manipolatori, tra i quali il gran visir Ay.

Infine su Tv8, alle 21.30, la fiction Gomorra – La serie, con Marco D’Amore, Maria Pia Calzone. Le redini del comando del clan sono ormai nelle mani di Imma. La donna decide di affidare a Ciro il compito di gestire una nuova piazza per lo spaccio della droga.

I film di questa sera domenica 12 luglio

Su Rai 3, alle 21.20, il film drammatico del 2016, La spia russa, con Rebecca Ferguson, Charles Dance. Katya (Rebecca Ferguson) è una giovane donna che vive nell’ Unione Sovietica post stalinista. I suoi genitori sono stati vittime della repressione e Katya per vendicarli comincia un’attività di spionaggio a favore degli Stati Uniti. Poi però s’innamora di un funzionario del governo.

Inoltre su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2017, di Giovanni Veronesi, Non è un paese per giovani, con Filippo Scicchitano. I camerieri Sandro e Luciano sognano di cambiare vita. Trovata l’occasione, partono per Cuba con l’intenzione di aprire un chiosco sull’ isola. Lì incontrano la bella Nora.

Su Italia 1, alle 21.30, il film d’azione del 2011, di Brett Ratner, Tower Heist – Colpo ad alto livello, con Ben Stiller, Eddie Murphy. New York: truffati dal loro datore di lavoro (un ricco uomo d’affari di Wall Street che vive in un attico a Manhattan), alcuni dipendenti decidono di punirlo organizzando un colpo in grande stile ai suoi danni. Tra loro ci sono il manager Josh Kovacs (Ben Stiller) e l’ex galeotto Slide (Eddie Murphy).

I film stasera su 20 Mediaset, Iris, La5

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2006, di Brett Ratner, X-Men – Conflitto finale con Hugh Jackman. Capitanati dal dottor Xavier, Wolverine, Jean Grey e Storm combattono i malvagi guidati da Magneto. Al centro della battaglia, un siero che annulla i poteri dei mutanti.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2005, di Woody Allen, Match Point, con Jonathan Rhys-Meyers, Scarlett Johansson. Il maestro di tennis Chris Wilton fa una rapida scalata sociale sposando un’ereditiera londinese. Ma la passione per un’attricetta rischia di mandare all’ aria i suoi progetti.

Infine su La5, alle 21.10, il film drammatico del 1998, di Carl Franklin, La voce dell’amore, con Meryl Streep, Renée Zellweger. Quando la madre Kate si ammala gravemente, Ellen, una giovane in carriera, torna a casa per accudirla. Dovrà fare i conti con vecchi rancori e nuove sorprese sentimentali.

Stasera in Tv domenica 12 luglio i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2000, di Marco Tullio Giordana, I cento passi, con Luigi Lo Cascio. La vera storia di Peppino Impastato. Dai microfoni di una radio libera siciliana denunciò i misfatti della mafia, attirandosi l’ira dei criminali. Fu assassinato il 9 maggio 1978.

infine su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2000, di Eric Bergeron, Will Finn, Don Paul, La strada per El Dorado. Tullio e Miguel, due simpatici e intraprendenti ladruncoli, trovano El Dorado. Scambiati per divinità, si danno da fare per impedire il genocidio della popolazione della città.