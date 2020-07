Ha per titolo L’Italia che non sai il nuovo programma dell’estate in onda da sabato 25 luglio su Rai 1. L’appuntamento è nel day time pomeridiano, alle 17:15.

L’Italia che non sai su Rai 1 con Dalai, De Denaro e Canestrini

L’obiettivo di L’Italia che non sai è raccontare il nostro Paese nelle sue caratteristiche meno conosciute al grande pubblico ed al grande turismo.Anche nei luoghi più noti e celebri esistono particolari che sfuggono. Per questo motivo si vuole scoprire il cosiddetto “patrimonio diffuso” quella ricchezza architettonica, paesaggistica, pittorica, culturale che attraversa tutto lo Stivale e lo rende unico.

Infatti il programma è in Convenzione con il Ministero dei Beni Culturali, proprio per sottolineare la valenza culturale. I tre conduttori, Michele Dalai, Federica De Denaro e Mia Canestrini, individuano itinerari poco noti ma di grande suggestione. Li percorrono, visitando i luoghi, tappa dopo tappa, per poi raccontare i loro viaggi agli spettatori.

La prima puntata in Campania

La prima puntata di L’Italia che non sai è dedicata alla Campania. Senza trascurare la cosiddetta Campania Felix. Inizia Federica De Denaro che va alla scoperta di Napoli e delle sue eccellenze meno note. Seconda tappa sono i Campi flegrei una vasta area situata nel golfo di Pozzuoli, a ovest della città di Napoli. L’area è nota sin dall’antichità per la sua vivace attività vulcanica. L’ultima eruzione è avvenuta nel 1538.

I telespettatori conoscono percorsi urbani inconsueti e possono visitare ad esempio, poco distante da Pozzuoli, il Lago Lucrino, nelle cui vicinanze, nel 1538, è sorto il Monte Nuovo, il vulcano più recente d’Europa, oggi oasi naturalistica.

L’Italia che non sai – Seconda puntata a Trieste

La seconda puntata de L’Italia che non sai attraversa tutto lo Stivale ed arriva a Trieste. Ed anche il capoluogo del Friuli Venezia Giulia viene raccontato negli aspetti più insoliti ma non meno interessanti.

I conduttori attraversano il sentiero Rilke a picco sul mare che congiunge Sistiana a Duino, una delle passeggiate più belle e suggestive. La Poi si arriva in Val Rosandra, situata nei pressi di Trieste tra il comune di San Dorligo della Valle e quello sloveno di Erpelle-Cosina, una valle percorsa dal torrente Rosandra.

E poi alla scoperta dell’Isonzo, delle sue bellezze suggestive e di un parco naturale ricco di scoperte. Segue un singolare un itinerario nella Riserva Naturale di Dobredò.

Non può mancare il racconto della Trieste multireligiosa e multiculturale e quella dei grandi armatori vistando Palazzo Revoltella.

Apprezzeremo, tramite i conduttori, il buon caffè triestino ed un aperitivo sorseggiato nella Grotta Gigante, la più grande d’Europa.

Chi sono i conduttori

Michele Dalai, scrittore, autore televisivo conduttore radiofonico e televisivo italiano nel programma incarna la figura dell’esploratore.

Federica De Danaro è giornalista e conduttrice televisiva Rai. Ha esordito con Michele Santoro ed ha avuto il ruolo di inviata a Linea Verde.

Mia Canestrini zoologa, divulgatrice, scrittrice, guida il pubblico nella dimensione più selvaggia e incontaminata del viaggio