Questa mattina, alle ore 11:00, per la Rai scocca l’ora della presentazione in diretta dei nuovi palinsesti in onda dall’autunno 2020. L’evento si tiene nella Sala A di Via Asiago a Roma, condotto dalla giornalista del Tg1 Laura Chimenti. Per le anti-COVID, ridotta al minimo la partecipazione di artisti e addetti ai lavori, dislocati anche nella Sede di Viale Mazzini e in quella di Milano. Inoltre, la presentazione viene trasmessa in videoconferenza per la stampa.

Presentazione palinsesti Rai anticipazioni sui programmi dell’autunno 2020

Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, l’autunno 2020 della Rai si annuncia ricco di novità, soprattutto per quanto riguarda le conduzioni. Tanti anche i titoli dei nuovi programmi trapelati finora.

Torna Antonella Clerici in prima serata con The Voice Over e nella fascia di mezzogiorno con È sempre mezzogiorno. Sembra non esserci posto, invece, per Elisa Isoardi.

Lorella Cuccarini rimane a Rai 1 e conduce la finale dello Zecchino d’Oro insieme a Carlo Conti. Mentre, Amadeus rafforza il suo legame con Sanremo e lancia Ama Sanremo, dedicato alla selezione dei giovani. Confermata anche Monica Maggioni con Sette storie, iniziato a giugno dopo l’esperienza come Presidente della Rai.

Serena Bortone passa a Rai 1 per Ogni mondo è paese, mentre Nunzia De Girolamo esordisce con Ciao Maschio.

Infine, ritorno a casa per Fabio Fazio, che dopo una pur ottima stagione su Rai 2, passa a Rai 3 con Che tempo che fa.

La presentazione dei palinsesti servirà ad aver conferme a queste indiscrezioni, ma soprattutto a scoprire i pezzi da novanta della Rai. Momento cruciale per gli inserzionisti pubblicitari.

Sarà interessante notare poi le novità di Rai Fiction dopo il recente addio di Eleonora Andreatta. La fiction rappresenta un prodotto di punta della tv pubblica e verosimilmente nella prossima stagione proseguirà la programmazione impostata dall’ex Direttrice. Eppure, il cambio al vertice potrebbe già regalare qualche sorpresa.

Palinsesti Rai, diretta conferenza stampa

Laura Chimenti apre la presentazione dei palinsesti Rai con i saluti di rito dei vertici aziendali. Chiama sul palco il Presidente della Rai Marcello Foa: “È il palinsesto più difficile della storia della Rai. La chiusura dei set e la difficoltà di gestire il pubblico ha creato non poche difficoltà, ma sarà ugualmente un palinsesto all’altezza delle aspettative”.

Seguono le dichiarazioni dell’Amministratore Delegato Fabrizio Salini: “È un periodo complesso. Durante il lockdown abbiamo anche sperimentato, perché sull’emergenza abbiamo inventato e costruiti nuovi formati. È un motivo di soddisfazione per la Rai. Mai come questa volta c’è una programmazione centrata su informazione e approfondimento, per accompagnare tutto il Paese nella ripartenza. Vogliamo accenderlo noi, il motore della ripartenza”.

Annuncia che la presentazione inizierà dalla programmazione per ragazzi, un modo per dare il giusto segnale sul ruolo del servizio pubblico.

La conferenza stampa prosegue proprio con un video introduttivo dei nuovi programmi per ragazzi.

Parla Luca Milani, Direttore di Rai Ragazzi: “Sono contento che partiamo dai ragazzi, perché effettivamente la Rai ha voluto metterli al centro. Questi mesi hanno rappresentato un momento di passaggio che ha cambiato la visione della televisione da parte dei ragazzi. Bambini, ragazzi e genitori hanno visto insieme i programmi. Titoli come Diario di casa o la serie Gems hanno unito temi importanti, attualità sulla pandemia e intrattenimento”.

Prosegue parlando dell’indirizzo voluto per la programmazione: “Sui canali tv per bambini siamo gli unici italiani, quindi aumenta la responsabilità nel dover raccontare il nostro Paese. Il divertimento serve, ma continueremo con i programmi di sostegno alla didattica. Siamo il primo caso in Europa di tv a prevedere un programma educativo educativo in diretta. Vogliamo educare alla cittadinanza, alla lingua inglese, alla consapevolezza di vivere tutti sullo stesso pianeta”.