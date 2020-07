Nella puntata di oggi domenica 26 luglio di Melaverde, i due conduttori vanno alla scoperta di differenti qualità di cibo. Dalla Maremma e dai formaggi locali, fino alla dieta vegetariana e vegana. Sempre accompagnati da Edoardo Raspelli e Ellen Hidding, i telespettatori scoprono nuove eccellenze del nostro Paese. Ecco dove si trovano oggi i due conduttori on the road.

Edoardo Raspelli nella Maremma toscana per il Pecorino Sorano

Raspelli si reca in provincia di Grosseto, nella Maremma toscana. Un piccolo caseificio sociale, a Sorano, qualche anno fa ha deciso di dare una impronta differente al proprio operato.

Dopo aver fornito il caseificio delle più moderne tecnologie, il presidente ed i soci hanno deciso di smontare parte dei macchinari e tornare ad una lavorazione più artigianale dei formaggi prodotti. Punta di diamante della produzione un pecorino realizzato con il latte di soli 18 produttori scelti. Il prodotto è accompagnato alla vendita da una “carta di identità” con i nomi delle aziende e persino i numeri di cellulare dei soci produttori, così da rendere il pecorino tracciabile in maniera totale.

Si parte dai pascoli dove le pecore di razza sarda vivono allo stato semibrado tutto l’anno, e forniscono latte per pecorino ed altri formaggi.

Si parla anche di stracchino vaccino, una particolarità per una regione come la Toscana. Insieme ai formaggi, anche altri prodotti tipici del territorio, come i fagioli di Sorano, e i particolari ceci neri. E poi il territorio meno noto della Maremma toscana, con i suggestivi scorci dei paesi di Sorano e Pitigliano, costruiti con la particolare pietra tufacea locale.

Melaverde 26 luglio, cibo vegetariano e vegano

Melaverde in questa puntata, parla di cibi vegetariani come il Tofu e il Seitan, sostitutivi della carne subito pronti a casa vostra. Narratrice e padrona di casa è Ellen Hidding.

Si parte dalla produzione per scoprire come nascono il Tofu e Il Seitan. Si lavorano materie prime esclusivamente biologiche, creando così delle basi alimentari vegetariane ricche di proteine vegetali e poverissime di grassi.

È vero il Tofu e il Seitan non hanno un gran sapore. Ma, questa domenica, ci viene spiegato come reinterpretarli in gustosissimi piatti come Polpette, Hamburger e ragù, pronti in pochi minuti a casa nostra.

Ma che sono esattamente il Tofu e il Seitan? Ellen Hidding lo chiede ad un valido nutrizionista che ci spiegherà le loro caratteristiche e proprietà.

Una puntata particolare dove scoprire nuovi gusti all’insegna di un’alimentazione sana.

Ricordiamo che le puntate sono state registrate prima dell’emergenza sanitaria e rappresentano editing rivisitate.