Stasera in Tv domenica 26 luglio. Su Raiuno proseguono le repliche della fiction Non dirlo al mio capo 2 con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Su Rai 3 rivediamo A raccontare comincia tu con Raffaella Carrà.

Stasera in Tv domenica 26 luglio 2020 programmi reti generaliste

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Non dirlo al mio capo 2. Due episodi. Il primo s’intitola: Di chi è la colpa. Lo Studio Vinci viene contattato da Sara, vecchia conoscenza di Enrico (Lino Guanciale) e Nina. La donna lavora per un’agenzia assicurativa che ha tra i suoi clienti un ospedale nel quale sono avvenuti tre decessi sospetti in poche settimane.

A seguire, il secondo episodio Genitori e figli. Enrico chiede a Lisa di assisterlo sul caso di Gloria: suo figlio è morto durante una gita scolastica dopo essere caduto dalla terrazza dell’albergo durante una colluttazione con un compagno.

Invece su Raitre, alle 21.20, il talk show A raccontare comincia tu. Prima di ogni incontro, Raffaella Carrà si prepara per settimane studiando storia e carriera del personaggio protagonista della puntata. Anche la scelta dei luoghi che fanno da cornice all’intervista è frutto di un lungo processo creativo che coinvolge il regista Sergio Japino, da 40 anni al fianco della Carrà.

Su Rete 4, alle 21.25, Freedom oltre il confine. Quinto appuntamento con il meglio del programma di Roberto Giacobbo. Tra le tappe di oggi, l’Obelisco incompiuto di Assuan, in Egitto e poi, da Aquileia a Roma, il racconto e il viaggio del Milite Ignoto, che termina con la visita di Giacobbo all’Altare della Patria. La nuova edizione partirà in autunno.

Inoltre su La7, alle 21.15, Atlantide – Storie di uomini e di mondi. Ogni domenica per tutta l’estate Andrea Purgatori ripropone alcune delle inchieste realizzate nelle ultime stagioni per La7.

Infine su Tv8, alle 21.30, la fiction Gomorra – La serie, con Marco D’Amore. Dopo la morte di Daniele e Massimo, Genny decide di convocare una riunione alla fine della quale Ciro lo convince a liberarsi una volta per tutte di Zecchinetta. A seguire, l’episodio Gli Immortali.

I film di questa sera

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2016, di Garth Davis, Lion – La strada verso casa, con Dev Patel, Nicole Kidman. India: il piccolo Saroo sbaglia treno e si perde a Calcutta. Salvato dalle autorità, viene adottato da una coppia australiana, Sue e John Brierley . A 25 anni, basandosi sui ricordi e utilizzando Google Earth, Saroo tenta di localizzare il suo villaggio di nascita.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film drammatico del 2004, di Mira Nair, La fiera della vanità, con Reese Witherspoon. Londra, inizio ‘800. Rimasta orfana, Becky Sharp ha una sola ambizione: conquistarsi un posto nella buona società inglese. Per riuscirci lei è disposta a usare ogni mezzo.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Francesco Amato, 18 regali, con Vittoria Puccini. Elisa, incinta e malata terminale, prepara un dono per ciascun compleanno di Anna, la figlia che sta per dare alla luce, così da accompagnarla idealmente fino ai 18 anni. Ispirato a una storia vera.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2012, di Sacha Gervasi, Hitchcock, con Anthony Hopkins, Helen Mirren. Il grande regista Alfred Hitchcock sta lavorando, con non poche difficoltà, al suo nuovo film “Psycho”. La moglie Alma Reville, sceneggiatrice di talento, lo sostiene.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2018, di Bob Persichetti, Peter Ramsey, Spider-Man – Un nuovo universo. Miles, un ragazzino afro-ispanico di New York, viene morso da un ragno radioattivo che gli dà poteri simili a quelli di Spider-Man. Si ritroverà, così, ad aiutare quest’ultimo contro i cattivi.

