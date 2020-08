Sabato 15 agosto, dalle ore 14:00 su Rai 1, Donatella Bianchi torna con una nuova puntata di Linea Blu. Dopo il lungo viaggio in Sardegna, la conduttrice si sposta nelle Isole Eolie per visitare Salina e Lipari.

Linea Blu 15 agosto Salina

Nella puntata del 15 agosto di Linea Blu Donatella Bianchi visita Salina. L’isola è abitata da poco più di 2.000 abitanti e si divide in tre comuni Santa Marina Salina, Malfa e Leni. E’ formata da sei vulcani, due dei quali rappresentano il primo e terzo rilievo più alto dell’arcipelago eoliano: Monte Fossa delle Felci e Monte dei Porri. Entrambi sono ormai inattivi e le loro ultime eruzioni risalgono all’ età del Pleistocene. Inoltre per gli amanti del trekking la salita che porta a Monte Fossa Delle Felci è stata oggi trasformata in un percorso naturalistico dove è possibile ammirare una ricca varietà di vegetazione.

Nella parte occidentale di Salina, in località Serro dell’acqua, è presente un sentiero che porta alle grotte saracene. Sono scavate nel tifo ed erano utilizzate in passato come rifugio dagli attacchi dai Saraceni.

Il borgo di Malfa invece si trova nella costa settentrionale. Ed è situata nella valle tra Monte Porri e Monte Rivi. I turisti possono visitare la Chiesa di Sant’ Anna, realizzata nel Settecento. Al suo interno contiene alcune opere come la Natività della Vergine (1742), la Madonna del Rosario (XIX secolo) e la Madonna della Guardia del (XX secolo). Presenti anche le sculture della Vergine con bambino e San Giuseppe con Gesù.

A Leni invece si può visitare il Santuario della Madonna del Terzito che conserva la tela settecentesca raffigurante la Madonna nell’ atto di proteggere le isole delle Elioe. Ed una statua di legno che riproduce la medesima scena.

Infine Salina è divenuta il set di due importanti film. Il primo è il Postino (1994) con Massimo Troisi, Maria Grazia Cucinotta e Philippe Noiret (che interpreta Pablo Neruda). L’altro è Caro diario (1993) nel quale Nanni Moretti ha girato il secondo episodio “Le isole”.

Linea Blu Lipari

In questa puntata di Linea Blu Donatella Bianchi visita anche Lipari, che conta circa 9.000 abitanti. E’ un’isola di origine vulcanica ed è la più grande delle Eolie. E’ composta da ben 12 vulcani ancora attivi ma che registrano solo una lieve attività.

Il porto di Lipari si trova tra le due baie di Marina Lunga e di Marina Corta. Quest’ultima è caratterizzata dalle chiese che affacciano sul mare. La località attrae i turisti soprattutto nel giorno di Pasqua per la tradizionale processione. I fedeli, portando sulle spalle le tipiche statue religiose, raggiungono la piazza principale nella quale viene organizzato lo spettacolo dei fuochi d’artificio.

Invece Marina Lunga presenta dei vicoletti caratteristici realizzati con la pavimentazione in pietra. E dei balconi in ferro battuto che incorniciano le stradine.Marina Lunga è anche il luogo di ritrovo per i giovani perché ricca di bar, locali e ristoranti. Inoltre le chiese più importanti di Lipari sono quella di San Giuseppe, risalente al Seicento. E la Cattedrale di San Bartolomeo costruita nel XVI secolo.

Infine questa settimana Fabio Gallo si occupa del campus per ragazzi non vedenti.