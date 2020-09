Nuova edizione di Melaverde oggi domenica 6 settembre. Accanto a Ellen Hidding torna Vincenzo Venuto. Ecco i luoghi dove si recano i due conduttori on the road.

Melaverde 6 settembre Hidding a Lagnasco per la peschicoltura

Melaverde raggiunge Lagnasco, capitale della peschicoltura piemontese. Si pensi che l’80% delle pesche coltivate nella regione viene proprio da queste zone dove negli anni ‘50 sono nati i primi impianti moderni di coltivazione.

Nella provincia di Cuneo, la Pesca ha sempre avuto un ruolo importantissimo. Ed ha segnato una fondamentale evoluzione per la frutticoltura del nord d’Italia.

Melaverde inizia conoscendo la storia dei frutteti. Poi segue una filiera biologica controllata che trasforma le pesche in polpa, frullati e spremute Bio di altissima qualità. In tal modo si porta in tavola l’autentico gusto della frutta con le sue autentiche proprietà.

La frutticoltura piemontese è in costante evoluzione. Negli ultimi anni si stanno moltiplicando diverse coltivazioni alternative di piccoli frutti. Ogni ogni frutto viene raccolto a mano e posizionato in vaschette pronte per raggiungere le nostre tavole. Ellen Hidding va alla scoperta di questo territorio unico oggi “cuore della frutta Piemontese”.

Vincenzo Venuto al Parco Regionale delle Orobie Bergamasche