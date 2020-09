Stasera in Tv domenica 6 settembre. Su Canale 5 va in onda l’ultima puntata della serie L’ora della verità. Mentre Iris propone il film thriller di Alfred Hitchcock, Il delitto perfetto (1954).

Stasera in Tv domenica 6 settembre 2020 programmi sulle reti generaliste

Su Raidue, alle 21.00, Pallavolo: Finale Supercoppa. La pallavolo femminile celebra stasera l’ultimo atto della competizione nella quale hanno partecipato le squadre del campionato di Serie A. Si gioca in una cornice di rara bellezza, la Piazza dei Signori di Vicenza. Campionesse in carica, le atlete dell’ Imoco Volley di Conegliano.

Su Canale 5, alle 21.20, il settimo e l’ottavo episodio della miniserie L’ora della verità, con Mathilde Seigner, Caterina Murino, Valeria Cavalli. Grazie all’intervento di Clotilde, Orsu viene rilasciato; mentre portano Clotilde e Stephan nel luogo dove Palma è tenuta prigioniera, i tre vengono fermati da Cervone. Durante la sparatoria, Orsu viene ferito. Poco prima Valentine era stata rapita proprio da Cervone.

Infine su Tv8, alle 21.30, il talent culinario Masterchef Italia. Debutta in chiaro la 9° edizione dello show. 12 puntate, tre i giurati: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Stasera vediamo le selezioni degli 80 aspiranti chef, che devono preparare il loro piatto in 45 minuti.

I film di questa sera domenica 6 settembre

Su Raiuno, alle 21.25, il film commedia del 2018, di Simone Spada, Hotel Gagarin, con Claudio Amendola, Luca Argentero. Per incassare i fondi della Comunità Europea, un losco produttore decide di girare un film in Armenia. Per risparmiare, allestisce in fretta e furia una sgangherata troupe, ignara della situazione. Ne fanno parte tra gli altri l’operatore Sergio e l’elettricista Elio.

Inoltre su Raitre, alle 21.20, il film d’azione del 2018, di Christian Gudegast, Nella tana dei lupi, con Gerard Butler, Pablo Schreiber. Los Angeles. Una banda di rapinatori, tutti ex militari, sta preparando il colpo del secolo: svaligiare la sede della Federal Reserve Bank della città. Il loro piano è studiato nei minimi dettagli, ma dovranno fare i conti con la squadra anticrimine guidata da “Big Nick” O’Brien.

Invece su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2015, di Claudio Caligari, Non essere cattivo, con Luca Marinelli, Alessandro Borghi. Vittorio e Cesare, amici da una vita, vivono in un quartiere degradato. Ma mentre il primo cerca di crearsi un futuro, l’altro sprofonda nel mondo dello spaccio.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2015, di T. Vinterberg, Via dalla pazza folla, con Carey Mulligan. La bella Bathsheba Everdene è corteggiata da tre pretendenti molto diversi fra loro: l’allevatore di pecore Gabriel Oak, l’affascinante sergente Frank Troy e il ricco William Boldwood.

Infine su Nove, alle 21.25, il film storico del 2004, di Antoine Fuqua, King Arthur, con Clive Owen. V secolo: il comandante romano Castus riceve l’ordine di ritirarsi, lasciando la Britannia in balìa dei Sassoni. Il druido Merlino e sua figlia Ginevra gli faranno cambiare idea.

Stasera in Tv domenica 6 settembre i film su Iris, Paramount, La 5

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1954, di Alfred Hitchcock, Il delitto perfetto, con Grace Kelly. Tony Wendice, ex campione di tennis, scopre che la moglie Margot lo tradisce. Deciso a vendicarsi, ingaggia un sicario per sbarazzarsene.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film d’azione del 2007, di Antoine Fuqua, Shooter, con Mark Wahlberg, Danny Glover. L’ex cecchino Swagger, accusato di aver tentato di uccidere il presidente americano, rischia di finire in carcere. Deciso a dimostrare la sua innocenza, l’uomo si mette sulle tracce di chi vuole incastrarlo.

Infine su La 5, alle 21.10, il film commedia del 1999, di Roger Michell, Notting Hill, con Julia Roberts, Hugh Grant. Il timido libraio londinese William Thacker incontra la famosa attrice di Hollywood Anna Scott. Tra i due nasce un sentimento destinato a trasformarsi in amore.

I film stasera su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2016, di Hugo Gélin, Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse, con Omar Sy, Gloria Colston. La vita di Samuel, scapolo incallito, cambia quando una ex gli affida una neonata. Un po’ alla volta l’uomo impara ad essere un buon padre.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Roman Polanski, L’ufficiale e la spia, con Louis Garrel. 1895. Picquart, capo dei servizi segreti francesi, sospetta che Dreyfus, capitano ebreo accusato di essere una spia al servizio dei tedeschi, sia in realtà innocente. Decide così d’indagare.

Inoltre su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di spionaggio del 2012, di Tony Gilroy, The Bourne Legacy, con Jeremy Renner. La Cia teme che un programma segreto, studiato per addestrare le sue spie, venga scoperto. Il creatore del progetto decide allora di cancellarne ogni traccia, a partire dall’agente Aaron Cross.

Infine su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2002, di Danny Boyle, 28 giorni dopo, con Cillian Murphy. Londra: Jim si risveglia dopo quasi un mese di coma a causa di un incidente stradale. Scopre così che la città è infestata da esseri non più umani, in preda alla furia omicida. E’ l’inizio di un incubo.