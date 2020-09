Stasera in tv 12 settembre 2020. Torna su Canale 5 l’edizione 2020 di Tu si que vales con la confermata giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammucari. Molti i film ancora proposti sulle reti generaliste e non. Ecco la programmazione completa.

Stasera in tv 12 settembre 2020

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con La scuola. A 25 anni dal successo dell’omonimo film, vediamo “La scuola” portata in scena da Daniele Luchetti: è il momento degli scrutini e Silvio Orlando, Marina Massironi e gli altri insegnanti della IV D devono decidere il futuro dei loro studenti.

Su Canale 5, alle 21.20, la nuova edizione del talent Tù sì que vales. Al via la settima stagione del talent, che anche quest’anno vede Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni nel ruolo di conduttori e confidenti degli artisti in gara. In giuria, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e, nel ruolo di portavoce del pubblico, Sabrina Ferilli.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite: e poi. Lee non riesce a contenere la sua rabbia. Questo mette in discussione la sua relazione con Rena e rischia di intralciare il suo difficile percorso per perdere peso. Intanto Sarah cade in depressione in seguito a un evento traumatico.

I film di questa sera sabato 12 settembre

Su Raiuno, alle 21.25, il film giallo del 2017, di Kenneth Branagh, Assassinio sull’Orient Express. Mentre si trova a bordo del lussuoso treno che viaggia da Istanbul a Parigi, il famoso detective Hercule Poirot (Kenneth Branagh) deve indagare su un omicidio avvenuto nella sua stessa carrozza: a perdere la vita è Samuel Ratchett (Johnny Depp), un losco uomo d’affari colpito da numerose coltellate.

Su Raitre, alle 21.00, il film drammatico del 2018, di Alessio Cremonini, Sulla mia pelle, con Alessandro Borghi. Il film ripercorre la tragica storia di Stefano Cucchi (Alessandro Borghi), il geometra romano arrestato il 15 ottobre 2009 e morto una settimana dopo mentre si trovava in custodia cautelare. Sette giorni nei quali Cucchi denunciò di essere stato sottoposto a violenti pestaggi da parte di alcuni carabinieri.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2005, di Ang Lee, I segreti di Brokeback Mountain, con J. Gyllenhaal, H. Ledger. La storia d’amore tra due cowboy. Iniziata nel 1963 sui monti del Wyoming, a Brokeback Mountain, prosegue per vent’anni, anche se entrambi si sposano e hanno dei figli.

Su Italia 1, alle 21.30, il film fantastico del 2012, di Bryan Singer, Il cacciatore di giganti, con Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson. Nel fantastico regno di Cloister il giovane Jack (Nicholas Hoult) apre inavvertitamente un passaggio tra la Terra e Gantua, un mondo sospeso nel cielo e abitato da terribili giganti. Tornati sul pianeta dopo migliaia di anni, i mostri reclamano i territori perduti dando inizio a una guerra.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 2011, di Steven Spielberg, War Horse, con Jeremy Irvine, Peter Mullan. Durante la Prima Guerra Mondiale, Albert, un ragazzo inglese, parte per il fronte francese alla ricerca del suo cavallo Joey, venduto dal padre alla cavalleria britannica.

Su Tv8, alle 21.30, il film d’azione del 2003, di Quentin Tarantino, Kill Bill – Vol. 1, con Uma Thurman. Uscita dal coma dopo quattro lunghi anni, la killer Beatrix ha un unico obiettivo: vendicarsi di Bill, l’uomo che il giorno del suo matrimonio l’ha ridotta in fin di vita.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1994, di Barry Levinson, Rivelazioni – Sesso è potere, con Demi Moore. Tom, candidato alla vicepresidenza della società per cui lavora, si vede prendere il posto da Meredith, una sua ex fiamma. La donna, dopo averlo sedotto, lo accuserà di molestie sessuali.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film commedia del 1998, di Hugh Wilson, Sbucato dal passato, con Alicia Silverstone, Brendan Fraser. 1962. Convinti che i russi scateneranno una guerra atomica, Calvin ed Helen Webber si chiudono in un bunker con il figlioletto Adam. Dopo 35 anni il ragazzo decide di uscire.

I film sui canali Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 1998, di John Frankenheimer, Ronin, con Robert De Niro, Jean Reno. Alcuni ex agenti segreti vengono ingaggiati per recuperare una valigetta. Non sanno chi li paga, ma ben presto si rendono conto che non è questo l’unico mistero.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Safy Nebbou, Il mio profilo migliore, con Juliette Binoche. Per testare la fedeltà del compagno Ludo, più giovane di lei, Claire si crea un finto profilo social fingendosi una giovane sensuale e affascinante. Ma invece di Ludo, abbocca Alex.