Il Castello delle Cerimonie torna venerdì 11 settembre su Real Time. L’appuntamento è alle 23.00 con la seconda puntata dell’inedita stagione 2020. Donna Imma, suo marito Matteo e la famiglia Polese, i proprietari del Castello, continuano ad organizzare matrimoni, feste di compleanno ed altri eventi, assecondando le richieste più bizzarre ed eccessive dei loro clienti.

I protagonisti della cerimonia di stasera sono Rymma, originaria dell’Ucraina, e Giuseppe. I due sposi hanno chiesto una festa in grado di coniugare il folklore ucraino alle tradizioni italiane. La Sala Reale del Grand Hotel La Sonrisa di Napoli è stata pertanto decorata con particolare sfarzosità.

A seguire, è trasmessa in replica la prima puntata della stagione 2020, andata in onda lo scorso venerdì: il 25esimo anniversario di nozze di Virginia e Natalino, originari della Basilicata.

Potete seguire Il Castello delle Cerimonie anche in streaming su internet, tramite il servizio gratuito DPlay.

Il Castello delle Cerimonie 11 settembre, il matrimonio fra Rymma e Giuseppe

Rymma ha 26 anni, è nata in Ucraina e vive in Italia da 15 anni. Si è conosciuta con Giuseppe su Facebook. La differenza di età fra i due è notevole: ci sono ben 21 anni di differenza. Per i genitori della sposa, inizialmente, la differenza di età è stata uno shock. Ma, alla fine, hanno accettato Giuseppe in famiglia.

“Non c’è differenza fra matrimonio Ucraino e Napoletano: balli e canti fino alla mattina. Mi sento a casa a Napoli.” afferma Rymma.

Intanto, Agostino Polese, nipote di Donna Imma, partecipa con i suoi amici e con la famiglia alla raccolta delle olive al Castello. Per portare le olive al frantoio si usano ancora metodi tradizionali: vengono trasportate a dorso di asino. Lungo la strada verso il frantoio, lo zio Sabatino incontra Rymma e Giuseppe. Subito si crea affinità.

Poco dopo, gli sposi incontrano Don Matteo, per definire i dettagli del menù e della festa. “Il matrimonio Ucraino, stando alle quantità, è come quello napoletano” concorda Matteo.

Gli sposi desiderano un grande tavolo imperiale al centro della sala, un menù di pesce abbondante, e grappa a volontà durante il pasto. “Almeno una bottiglia ogni due persone” specifica Giuseppe.

Rymma e Giuseppe, poi, decidono di accettare l’invito di Sabatino Polese, e lo raggiungono alla sua fattoria per conoscere gli animali. “Natasha è una bella donna. E’ soffice” commenta divertito lo zio Sabatino, dopo aver aiutato la futura sposa a salire a dorso di pony.

Il Castello delle Cerimonie 11 settembre, la serenata

La sera prima del matrimonio c’è un grave intoppo: l’abito di nozze ordinato dall’Ucraina non è ancora arrivato al Castello. “Senza abito non mi sposo!” commenta stizzita e preoccupata Rymma.

Così, per tranquillizzare Rymma, Giuseppe organizza una serenata per lei. Rymma e Giuseppe si abbracciano commossi e innamorati. Poi, si lasciano andare al ritmo della musica, e ballano con gli altri invitati alla serenata improvvisata. Lo Zio Sabatino è presente, e balla con la mamma di Rymma.

Il giorno del matrimonio

Nonostante la serenate le cose, però, non sono ancora sistemate: la mattina successiva l’abito non è ancora arrivato, e Rymma si sta già truccando e sistemando i capelli.

Ma tutto finisce per il meglio: l’abito arriva, e Rymma ritrova l’allegria. “Indossare il vestito è stato pazzesco. Mi sono vista meravigliosa.” commenta la sposa.