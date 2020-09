Massimo Gramellini torna con Le parole della settimana su Rai 3 a partire dal 3 ottobre. L’appuntamento è alle 20:20 sulla terza rete di viale Mazzini.

Le parole della settimana su Rai 3

Gramellini torna protagonista del sabato sera con la nuova edizione del programma che mantiene inalterato lo schema già collaudato nelle edizioni del passato.

Protagonisti noti sono persone comuni che arrivano da Gramellini per parlare di sé stessi. E soprattutto per riflettere sugli argomenti principali che sono stato al centro dell’attenzione pubblica nella settimana che sta per concludersi.

Massimo Gramellini dunque non si discosta molto dallo schema del passato che è risultato gradito al pubblico. Ma,in questa nuova edizione, cerca di mixare insieme storie straordinarie di vita comune e quotidiana con gli eventi principali che sono accaduti nel corso della settimana. non ho proprio le vicende umane ad essere il cuore del programma. Massimo Gramellini le fa raccontare ai diretti interessati.

La presenza di Jacopo Veneziani

La prima novità è la presenza di Jacopo Veneziani. C’è dunque un nuovo ingresso nel cast. Veneziani è ospite fisso ogni settimana.Il giovane critico d’arte, originario di Lugagnano (Piacenza), ha solo 25 anni, è vissuto a Roma, ha studiato Storia dell’arte alla Sorbona di Parigi dove tutt’ora continua a vivere.

Ha pubblicato un libro con Rizzoli dal titolo #divulgo. Le storie della storia dell’arte, pubblicato con Rizzoli e nelle librerie dallo scorso 16 giugno. Veneziani ha presentato il suo libro da Fabio Fazio alla trasmissione “Che Tempo che Fa”.

Ogni 7 giorni presenterà ai telespettatori un’opera d’arte che, in quel momento, meglio rispecchia la vita e la realtà che stiamo vivendo.

Confermata anche la presenza di Saverio Raimondo. Il comico andrà in giro per l’Italia offrendo ogni settimana uno spaccato della realtà con la quale viene a confronto. In effetti il suo sarà un racconto inedito della attualità nel quale viene messo in evidenza il fatto più rilevante della settimana.

Come di consueto in chiusura di puntata c’è lo spazio detto Buonasera. E’ il monologo conclusivo di Massimo Gramellini ispirato dai fatti di cronaca recentemente accaduti.