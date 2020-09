Stasera in tv 18 settembre 2020. Un venerdì di grandi esordi. Su Rai 1 torna Tale e quale show con la decima edizione e con il cast rinnovato.. Fratelli di Crozza riprende il proprio posto nel palinsesto del canale Nove. Canale 5 va in onda la seconda puntata del GF Vip 5. Ecco nei dettagli la programmazione completa.

Stasera in tv 18 settembre 2020, programmi Rai

Rai 1 propone la edizione 2020 di Tale e Quale Show. Carlo Conti apre la decima edizione del programma dedicato alle metamorfosi ed alle trasformazioni di concorrenti in celebri cantanti. Nel cast tra gli altri ci sono Luca Ward, Francesco Paolantoni, Carmen Russo. La giuria è composta da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello

Segue il settimanale del Tg1 TV7 con argomenti di stretta attualità.

Rai 2 propone in prima visione il telefilm della serie NCIS. Si tratta del tredicesimo episodio della stagione 17. Il titolo è Sotto silenzio. Durante una esercitazione eseguita nel laboratorio bellico della Marina, viene trovato il cadavere dell’ artigliere Danny Baker. Sembra che la sua ex fidanzata Daiana Maffi sia la responsabile della morte, avendo sganciato un missile che lo ha letteralmente dilaniato. Ma Gibbs e tutta la sua squadra cominciano ad indagare perché non sono convinti di questa ipotesi.

Segue un’altra puntata del programma Una pezza di Lundini.

Su Rai 3 va in onda il film commedia dal titolo Beata ignoranza. Datato 2017, di produzione italiana, è interpretato da Marco Giallini e Alessandro Gassman. Filippo ed Ernesto un tempo erano rivali in amore. Si ritrovano oggi sulla medesima cattedra di un liceo. Filippo è appassionato di web e di social network. Ernesto invece ha un carattere molto tradizionalista ed austero e i loro differenti punti di vista li portano necessariamente ad ingaggiare una nuova guerra tra di loro.

I programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Canale 5 propone questa sera la seconda puntata del Grande Fratello vip. Si tratta della quinta edizione del programma che ha esordito lunedì 14 settembre. Oggi sono previste le entrate degli altri concorrenti. Infatti il kick off è stato suddiviso in 2 puntate.

Italia 1 propone la seconda puntata di Freedom oltre il confine. Il programma condotto da Roberto Giacobbo è il secondo dei 13 appuntamenti previsti. Anche stasera Giacobbo conduce telespettatori alla scoperta delle eccellenze del nostro paese e non solo. A fianco del conduttore troviamo Robbo, il suo avatar, una versione Insomma di Giacobbe però ringiovanito di 30 anni

La7 propone una nuova puntata di Propaganda live con Diego Bianchi conosciuto dal pubblico con lo pseudonimo di Zoro. Il programma è un mix di attualità musica satira reportage e inchieste molte delle quali realizzate in prima persona dallo stesso Diego Bianchi.

Su Tv8 va in onda la quattordicesima edizione di X Factor condotto da Alessandro Cattelan. La puntata è andata in onda il giorno precedente su Sky Uno e adesso viene riproposta in chiaro.

Su NOVE arriva la nuova edizione di Fratelli di Crozza. Il conduttore Maurizio Crozza propone oggi nuove parodie. Tra queste quella del Ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina che sta facendo il giro del web diventando virale.

Subito dopo Accordi e disaccordi.

Su Real time la terza puntata di Bake Off Italia dolci in forno ottava edizione. E’ il terzo appuntamento con il programma dedicato alla pasticceria da forno. Tra i quattro giudici i spettatori incontrano di nuovo Damiano Carrara.

I film in onda su Sky

Sky Cinema 1 canale 301 del piattaforma satellitare il film in prima visione The informer – tre secondi per sopravvivere. L’ex detenuto Pit Coslow viene reclutato dalla FBI per incastrare il Generale, uno spietato mafioso che comanda un Cartello molto importante.

Cinema 2 canale 302 del digitale terrestre ripropone il film drammatico Erin Brockovich forte come la verità. Erin interpretata da Julia Roberts è una caparbia segretaria di uno studio legale. U giorno scopre che una potente società è responsabile dell’inquinamento della zona per colpa di sostanze cancerogene immesse in una faida una falda acquifera.

Sky Cinema Family è previsto il film dal titolo Casper. Il dottor Harvey uno scienziato riceve l’incarico di liberare un castello da alcune presenze spettrali e soprannaturali. Sua figlia però, fa amicizia con un simpatico fantasmino.