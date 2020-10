Nuovo appuntamento con Linea Blu sabato 17 ottobre. La puntata settimanale è in onda alle 14.00 su Rai1. Donatella Bianchi, dopo aver seguito, sette giorni fa in diretta la Barcolana, si trova sulla costa adriatica. Oggi accompagna i telespettatori alla scoperta di Porto San Giorgio in provincia di Fermo.

Linea Blu 17 ottobre Donatella Bianchi a Porto San Giorgio

La Bianchi oggi racconta la storia di questi luoghi dal passato al presente. Sapremo che Strabone, storico greco del primo secolo a.C. nomina Porto San Giorgio nella sua opera dal titolo Geografia. A sua volta Plinio il Vecchio, scrittore latino, comandante della flotta romana, morto nell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., nella sua Naturalis Historia, lo designa come Castellum Firmanorum.

Si passa poi al presente in una realtà fatta di cantieri navali e di innovazione sostenibile. Ma anche di una memoria legata al passato dove storici maestri d’ascia hanno lasciato un segno indelebile.

Porto San Giorgio è naturalmente anche pesca, in particolare vi si pratica la pesca di vongole e cozze. Si va dalla pesca di ricerca a quella delle specie che sono di passaggio in determinati periodi dell’anno. Linea Blu con la Bianchi cerca di conoscere meglio questi comparti con le loro peculiarità e difficoltà.

La cittadina è detta in dialetto sangiorgese semplicemente Lu Portu, cioè Il Porto.

Linea Blu le architetture

Questi luoghi parlano anche di un passato storico attraverso le architetture e le case nobiliari. La conduttrice si reca a Villa Bonaparte, costruita sul mare da Girolamo Bonaparte, fratello minore di Napoleone.Il Re, in esilio, soggiornò a Porto San Giorgio tra il 1829 ed il 1832. La costruzione, completamente restaurata, fu realizzata sui disegni originali dell’architetto Ireneo Aleandri.

Villa Bonaparte contiene all’interno scenari favolosi, perfetti per ospitare eventi di gala e matrimoni. Il giardino circostante è impreziosito da maestose palme, aiuole con prato inglese e spettacolari arbusti fioriti.

Un altro luogo che visiteremo insieme alla Bianchi è la cosiddetta fontana della Democrazia o dell’Abbondanza.

Il viaggio di Fabio Gallo

Come ogni sabato, Fabio Gallo accompagnea nel suo viaggio Donatella Bianchi. Questa settimana si trova a San Fruttuoso, uno dei tanti e splendidi luoghi del Fai che rendono unico il nostro Paese.

In particolare si parla dell’Abbazia di San Fruttuoso, situata a Capodimonte, in una profonda insenatura del Parco di Portofino. Si arriva a piedi da Camogli attraverso i sentieri a lato monte oppure comodamente con il battello da Camogli, Genova e dalle città del Tigullio