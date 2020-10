La Rai e Linea Blu oggi raccontano la Barcolana 52. Ma non è solo il programma di Donatella Bianchi a occuparsi della regata più importante che si svolge a Trieste.

Barcolana 52 la copertura delle reti Rai

La Rai sale nuovamente a bordo della Barcolana per raccontare da Main Media Partner, i protagonisti della più affollata regata internazionale del mondo.

Siamo nel Golfo di Trieste dove l’evento è organizzato ogni anno, dal Circolo Velico di Barcola e Grignano. La gara è presente anche in tempo di Covid. Ed è garantita la sicurezza e il distanziamento in tutte le sue diverse attività on field.

Le reti di viale Mazzini sono a Trieste per tutto il periodo della manifestazione. Rai Sport trasmette la regata conclusiva domenica 11 ottobre. Giulio Guazzini, insieme ai colleghi della Tgr, conduce la diretta della gara in onda su Rai Sport SD (in simulcast su Rai3 dalle 10 alle 11.10) e su RaiPlay. Tutto sarà poi ritrasmesso nel mondo da Rai Italia.

La sede Rai Friuli Venezia Giulia, dall’area dedicata in Piazza Unità d’Italia, propone temi legati alla Barcolana fin da venerdì 9 ottobre con programmi radiofonici in lingua italiana e slovena.

Barcolana 52 Rai Linea Blu in diretta

Sabato 10 ottobre, Linea Blu torna con la tradizionale puntata ‘speciale live’, in uno studio all’aperto realizzato per l’occasione.

Da lì Donatella Bianchi racconta il grande spettacolo di Barcolana. E mette in evidenza il rapporto che lega da sempre uomini e mare senza tralasciare temi di grande respiro come quelli legati all’ecologia.

La conduttrice, tra i suoi ospiti annovera i protagonisti della storica regata, dai più esperti alle giovani promesse della vela. E parla della Barcolana che, in un anno particolare, si svolge in maniera più attenta e responsabile, ma non meno ricca di entusiasmo e passione. Obiettivo, inoltre, su curiosità e aggiornamenti, pronostici prima del via, e scorci della bellissima città che ospita la regata. Trieste con i suoi gioielli architettonici e naturali sono posti in primissimo piano.

Fabio Gallo, “inviato” sulle banchine, racconta tutto quanto succede prima del via.

E ancora, grazie a diversi servizi, Rai 1 accende i riflettori sul porto con interviste, e approfondimenti, anche legati alla sicurezza in mare, e all’inevitabile distanziamento sociale.

Barcolana 52 gli eventi collaterali seguiti da Rai e Radio Rai

A Trieste anche molteplici eventi collaterali, di cultura e di sport che precedono la gara finale. Un crescendo di immagini, voci e colori proposto al pubblico da Rai1, RaiSport, Radio1, Rainews24, Tgr, Rai Friuli Venezia Giulia, e Rai Radio Live. Il tutto con un’ampia copertura televisiva, radiofonica e social dell’intero evento con servizi, interviste e collegamenti nei loro programmi come nei Tg e Gr nazionali e regionali.

Rai Radio live, infine, sarà a Trieste per approfondire il rapporto unico che la città di Trieste e la sua gente hanno con il mare e il mondo della vela proponendo al tempo stesso musica dal vivo, compreso il concerto di Brunori Sas. Tra le diverse novità ‘firmate’ Rai per l’edizione 2020 della Barcolana anche quelle della Direzione Canone di cui vi abbiamo parlato.

E una ‘prima volta’ sarà anche quella di Raiplay che realizzerà diversi servizi da Trieste con Mirko Matteucci, protagonista che propone al pubblico brevi reportage tematici realizzati ‘on the road’. Anche la Direzione di Rai per il Sociale attiva alcune iniziative.

Di grande impatto lo spazio che i Tg daranno alla Barcolana garantendo una copertura variegata e puntuale. Radio1, dal canto suo, sabato 10 ottobre, sarà in diretta con la voce di Germana Brizzolari e il programma legato al mare a cui seguiranno i collegamenti durante il weekend sportivo di della rete.

Isoradio, il canale che informa i viaggiatori, farà diversi approfondimenti e interviste nei giorni clou della Barcolana.

La struttura in lingua slovena della Rai

Infine, è coinvolta anche la struttura in lingua slovena della Tgr, sempre dallo studio allestito in Piazza Unità d’Italia. Nel corso di tre appuntamenti concentrati verso il fine settimana, incontra gli autori sloveni che hanno scritto di Barcolana e di Trieste. Ma anche i partecipanti alla gara provenienti da oltre confine protagonisti dell’amichevole competizione con i velisti del Friuli Venezia Giulia.