Sapiens Un solo pianeta torna su Rai 3 con Mario Tozzi alla conduzione. L’esordio è dal 24 ottobre, alle 21.45, subito dopo Le parole della settimana. La collocazione è il prime time di ogni sabato per un primo ciclo di cinque puntate.

Sapiens Un solo pianeta l’emergenza Covid

La nuova serie di Sapiens inizia il percorso televisivo con l’emergenza Covid. La pandemia, con la quale tutto il mondo convive oramai da mesi, viene affrontata sotto molti punti di vista.Con riferimenti anche al passato.

Mario Tozzi, primo ricercatore CNR, innanzitutto cerca affinità con le grandi pandemie del passato. Perciò parte dal Lazzaretto di Venezia, una delle prime strutture permanenti della storia per combattere il diffondersi delle malattie infettive.

E’ il primo passo per un’indagine sulle tracce delle antiche pandemie, cercando affinità e differenze con quella attuale. Ma con lo sguardo già lo sguardo sulla prossima, perchè il Covid non sarà l’ultima emergenza. Confermata questa certezza, Tozzi si chiede quando arriverà la prossima pandemia. E se è possibile evitarla.

Tozzi inizia a porsi una serie di interrogativi.

Perché le pandemie ci spaventano così tanto? Che cos’è un virus? Come si comporta? Potevamo prevedere Covid 19? È stato un caso o è dipeso dai sapiens? E, in caso affermativo, come è stato possibile?

La scienza ci aiuta? E la tecnologia? Si può convivere con i virus e i batteri?

Le responsabilità dell’uomo nelle pandemie

Mario Tozzi cercherà di rispondere a queste e ad altre domande concentrandosi in particolare sulle responsabilità dell’uomo nelle pandemie. Una delle ragioni è la deforestazione e la distruzione di habitat naturali che ha purtroppo consentito di entrare più facilmente in contatto con i virus.

L’indagine scientifica realizzata dal geologo, si spinge oltre. Cerca anche di individuare quale potrà essere la prossima pandemia. Viene sottolineato con forza quanto oggi il pericolo maggiore sia rappresentato dalla disinformazione. E’ questa la ragione che impedisce di affrontare la presente e futura pandemia con l’unico strumento giusto: il metodo scientifico.

Tornando indietro nel tempo vengono analizzate altre terribili malattie che hanno colpito recentemente l’umanità. Tra queste l’Aids e l’Ebola. Attraverso testimonianze inedite e originali, viene inoltre ricostruita l’evoluzione dell’influenza Spagnola del 1918, la più grave pandemia della storia umana, messa a confronto con la pandemia da Covid-19.

Sapiens su Rai 3, autori e regia

Sapiens – un solo pianeta, è un programma nato da un’idea di Mario Tozzi insieme a Giovanna Ciorciolini e Riccardo Mazzon. Gli autori sono Mario Tozzi, Alberto Puoti, Fosco D’Amelio, Giuseppe Giunta, Elisabetta Marino, Riccardo Mazzon e Stefano Varanelli.

La regia è di Luca Lepone. Il programma è fruibile anche su RaiPlay.